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"Ъ": Минэкономразвития предлагает унифицировать порядок продажи конфиската

Ведомство предложило распространить на продаваемые после окончания судебных процессов вещественные доказательства уже существующие нормы реализации движимого имущества

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития разработало проект приказа, который приведет к единой практике порядок реализации изъятого имущества. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, на него обратила внимание в субботу газета "Коммерсантъ".

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Согласно проекту, ведомство предлагает распространить на продаваемые после окончания судебных процессов по уголовным и административным делам вещественные доказательства, а также водный транспорт уже существующие нормы реализации движимого имущества.

Сейчас подпадающие под стандартные правила товары дороже 10 тыс. рублей продаются на электронном аукционе, а остальные - на прямых торгах первому заявившему о желании приобрести их. При этом вещдоки, реализация которых не регулируется законодательством, как уточнили в беседе с "Коммерсантом" в подведомственном Минэкономразвития Росимуществе, направляются для продажи или утилизации по прямому указанию того органа, который имущество изъял.

Авторы проекта Минэкономразвития предлагают использовать как электронный аукцион, так и прямые торги для всех видов продаваемых вещдоков. При этом скоропортящееся имущество предлагается продавать напрямую независимо от его стоимости. Если же после поэтапного снижения цены на 30%, 60% и 90% соответственно желающих купить такое имущество не найдется, Минэкономразвития намерено уничтожать его или отправлять в переработку в течение десяти дней без дополнительных экспертиз.

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