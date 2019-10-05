В "Теремке" заявили, что объявленный в розыск Роман Фукс является экс-совладельцем сети

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Объявленный в розыск по делу о крупном мошенничестве при строительстве жилого дома в Москве бизнесмен-девелопер Роман Фукс является бывшим совладельцем сети блинных "Теремок". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Теремка".

"Роман Фукс является бывшим совладельцем компании, ее миноритарным акционером. Он не участвовал в управлении "Теремка", - сказала собеседница агентства.

В то же время, согласно выпискам из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Роман Фукс является совладельцем "Теремка" и ряда других компаний.

Роман Фукс объявлен в розыск, ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве дома на Мытной улице в Москве, сообщил ранее в субботу ТАСС источник. В Таганском суде столицы сообщили ТАСС, что 11 октября будет рассмотрено ходатайство следствия о заочном аресте Фукса.

Бизнесмен являлся также учредителем компании "Олтэр" в 2010-2013 годах. В 2008 году компания "Олтэр", входящая в "Мосситигрупп" брата обвиняемого и бизнесмена Павла Фукса, начала строительство жилищного комплекса Sky House на Мытной улице. В конце ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении застройщика - ООО "Олтэр". В рамках этого дела потерпевшими были признаны участники долевого строительства.

Следствием установлено, что обязательства перед дольщиками жилого комплекса Sky House не исполнены с 2014 года, дом построен, но в эксплуатацию не введен. По данным следствия, деньги дольщиков использовались ООО "Олтэр" не по назначению, "что может свидетельствовать о нецелевом использовании и выводе денежных средств из стройки".