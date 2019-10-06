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Греф заявил, что кредитные ставки Сбербанка будут падать и дальше при снижении инфляции

По словам главы Сбербанка, речь идет об отрицательных ставках в евро и долларах для компаний

САН-ФРАНЦИСКО, 7 октября. /ТАСС/. Ставки Сбербанка по кредитам будут падать и дальше в случае снижения инфляции. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава Сбербанка Герман Греф на полях ежегодного международного форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

"Если будет падать инфляция, то, конечно, будут падать ставки", - сказал он.

Кроме того, по словам Грефа, в Сбербанке обсуждают отрицательные ставки в евро и долларах для компаний. "Не только евро, но и доллар. Обязательно нужно вводить [их], потому что, если мы этого не сделаем, мы станем просто таким привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок", - подчеркнул глава Сбербанка. "Обсуждаем сейчас, конечно же, отрицательные ставки в первую очередь для корпораций, а не для физических лиц", - уточнил Греф.

Теги
СШАРоссияГреф, Герман Оскарович
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