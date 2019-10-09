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Законопроекты о "регуляторной гильотине" будут внесены в Госдуму в ноябре 2019 года

Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесет два законопроекта о реформе контрольно-надзорной деятельности ("регуляторной гильотины") в Госдуму в ноябре 2019 года, сообщил руководитель аппарата правительства - вице-премьер Константин Чуйченко на совещании кабмина с президентом Владимиром Путиным.

Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)". Они предусматривают переход к новой системе контроля и надзора за бизнесом и отмену всех устаревших требований.

"Я думаю, что в ноябре мы внесем оба законопроекта на рассмотрение Госдумы", - сказал Чуйченко.

41 рабочая группа

По его словам, правительство сформировало 41 рабочую группу для проведения реформы контрольно-надзорной деятельности. "Реформа касается практически каждого гражданина, и важно, чтобы ее контуры формировались сообща, при активном вовлечении общественных объединений, представителей бизнеса, экспертных кругов. Для этого при правительстве сформирована 41 специальная рабочая группа по ведомствам-контролерам. Мы добились хорошего представительства не только от деловых объединений, но и от отраслевых союзов и крупнейших корпораций", - сказал он.

По его словам, работа строится по принципу "двух ключей". "Рабочую группу возглавляют два сопредседателя: представитель государства и представитель бизнеса, профессионального объединения или экспертного сообщества", - пояснил он.

Чуйченко добавил, что работа групп будет выстроена в два этапа. "В четвертом квартале 2019 года будем формировать оптимальную структуру нормативного регулирования в соответствующих сферах с перечнями актов под отмену и актов, которые подлежат принятию. А 2020 год в целом будет посвящен работе над законопроектами, проектами актов правительства, министерств и ведомств", - пояснил он. К работе над совершенствованием законодательства подключено более 30 ведомств, отметил Чуйченко.

Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты. Также под "гильотину", согласно поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, попадут в том числе законы и постановления, принятые еще в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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