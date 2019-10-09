Глава Uniper заявил, что участники "Северного потока - 2" завершили финансирование проекта

"Проект уже профинансирован, у нас нет сумм, которые подлежат оплате, нет", - сказал он. По его словам, увеличения финансирования не планируется. "Никакого увеличения не планируется, осталось в принципе только завершить проект после получения соответствующего разрешения от датских властей. Все материалы, трубы и так далее закуплены", - сказал он.

Ширенбек не стал комментировать прогнозные сроки получения разрешения датских властей на прокладку "Северного потока - 2", отметив, что Uniper является компанией, финансирующей проект. "Но насколько я могу судить по новостям, прозвучавшим по данной теме, к концу года ожидается получение разрешения от датских властей", - сказал он.

Глава Uniper также выразил мнение, что запуск проекта "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м в год не сможет удовлетворить растущую потребность Европы в газе в будущем. "Если посмотреть на объемы добычи и поставок газа внутри Западной Европы, следует отметить сокращение объемов добычи и поставок газа из Норвегии, из Великобритании, Гронингена (Нидерланды - прим. ТАСС), они практически прекратили добывать газ. Поэтому образуется весьма существенный разрыв между спросом с одной стороны и предложением с другой стороны. Этот дефицит газа, который образуется, его невозможно будет удовлетворить полностью поставками по "Северному потоку - 2", то есть баланс необходимо будет восстановить с помощью поставок СПГ", - сказал он.

По его словам, для обеспечения стабильности энергосистемы в регионе при отсутствии новых проектов прокладки газопроводов необходимо развивать СПГ-бизнес. "Мы знаем практически примерно величину этого дефицита, который образуется, и компенсировать его можно будет только за счет поставок СПГ, если, конечно, не будут придуманы новые маршруты газопроводов", - добавил Ширенбек.

Дефицит газа и развитие СПГ-бизнеса

Глава Uniper отметил, что в перспективе объем дефицита газа в Европе оценивается в диапазоне от 100 млрд до 300 млрд кубометров в год. Это связано не только со снижением уровня добычи газа в Западной Европе, но и планами ряда стран отказаться от угольной и атомной генерации.

Впрочем, оценки объема дефицита газа в Европе разнятся. Ряд источников дают более позитивную оценку, говоря о дополнительной потребности Европы в импорте газа в 70-80 млрд куб. м в год к 2030 году.

"Дефицит, он довольно серьезный, так что в Европе будет место для как трубопроводного газа, так и для поставок СПГ", - отметил Ширенбек.

Он добавил, что в Европе в настоящее время достаточное количество регазификационных терминалов для приемки СПГ, также прорабатывается вопрос строительства еще одного терминала на севере Германии мощностью 10 млрд куб. м. Ширенбек добавил, что Германия уже сейчас наращивает объемы торговли СПГ. В прошлом году регазификационные терминалы приняли 140 танкеров с СПГ, по данным за 9 месяцев этого года эта цифра составила 100.

О "Северном потоке - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство в настоящее время не дала только Дания.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50% проекта. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.

Под угрозой санкций

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Министр энергетики США Рик Перри ранее сообщал, что США серьезно рассматривают возможность введения санкций в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2".

"Мы внимательно отслеживаем данный проект, то есть говорим со всеми участниками и акционерами. На сегодняшний день мы можем отметить, что санкции скорее направлены на компании, которые занимаются турбоукладкой, - сказал Ширенбек. - Все уже профинансировано, контракты заключены еще за год до того, когда возник разговор о возможных санкциях".

Планы по вводу третьего блока Березовский ГРЭС

Uniper сохраняет планы по вводу в эксплуатацию пострадавшего в пожаре третьего блока Березовской ГРЭС в Красноярском крае в начале 2020 года. "По третьему блоку задержек никаких не ожидается, мы идем в соответствии с графиком. Это конечно сложный, большой проект, но мы ожидаем ввода в эксплуатацию данного блока в срок", - сказал Ширенбек.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС, которую "Юнипро" строила по договору о предоставлении мощности (ДПМ), был запущен осенью 2015 года, а 1 февраля 2016 года там произошел пожар, уничтоживший металлоконструкции котла. Блок в настоящее время находится в ремонте и с тех пор не осуществляет поставку мощности на рынок.

Бюджет проекта по восстановлению после пожара третьего энергоблока Березовской ГРЭС в Красноярском крае составляет около 44 млрд рублей.

Ранее Uniper, в которую входит "Юнипро", сообщила, что ввод в коммерческую эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС был отложен с декабря 2019 года на начало 2020 года в связи с изменением плана проекта.

В продаже "Юнипро" не заинтересованы

"Мы никоим образом не рассматриваем и не заинтересованы в продаже "Юнипро", тем более целиком, поскольку "Юнипро" обеспечивает треть нашего EBIT", - сказал Ширенбек. Он также отметил, что компания не получала предложений о покупке активов "Юнипро", комментируя сообщения в российских СМИ о повышенном интересе к электростанциям Uniper в России участниками рынка.

Ширенбек указал, что Uniper удовлетворена уровнем дивидендов, которые получает от "Юнипро", в том числе и поэтому у германской компании нет планов по продаже российского актива.

Uniper владеет в России 83,73% в "Юнипро". В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5657 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), Яйвинская ГРЭС (1048 МВт).

Сделка с Fortum

В прошлом году Fortum закрыл сделку по покупке 46,65% Uniper у концерна E.On на более чем €3,8 млрд, но не получил разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России на соответствующую сделку, так как обе компании владеют активами в России.

ФАС отмечала, что пока не согласовывает сделку по продаже 50% Uniper финской Fortum, так как в активе компании "Юнипро" есть водоканал, который относится к стратегическим объектам, которые не могут быть проданы иностранным компаниям.

"Насколько я знаю, выделение водоканала с целью продажи "Юнипро" не так уже просто, поскольку его невозможно практически отделить, ибо он интегрирован в процесс выработки электроэнергии на данном генерирующие объекте", - сказал Ширенбек.

Fortum 8 октября сообщила о том, что договорилась о приобретении 20,5% Uniper у двух инвестфондов и увеличении доли в компании до 70,5%. Компания ожидает одобрения этой сделки регуляторами РФ и США, рассчитывает закрыть сделку до конца I квартала 2020 года.