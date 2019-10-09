Медведев 10 октября проведет совещание по социально-экономическому развитию регионов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в четверг совещание, на котором будет обсуждаться подготовка программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Уточняется, что в совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, федеральные министры, главы регионов.

Медведев уже не в первый раз ставит перед правительственными чиновниками задачу принятия дополнительных мер для выравнивания социально-экономического развития субъектов. В частности, аналогичное совещание прошло в марте текущего года. Тогда Медведев обратил внимание министров на необходимость создания условий для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и получали достойный доход. Премьер подчеркнул, что уровень жизни в России существенно отличается от региона к региону, иногда в разы. "Задача государства - предложить инструменты развития, которые позволят эту ситуацию выровнять, - заметил тогда премьер. - Для этого надо раскрывать потенциал территорий, определять, какая экономика на что способна, разработать для каждого региона конкретные направления развития или рецепты успеха, чтобы каждый субъект находил источники роста внутри себя, а не превращался в огромное бюджетное учреждение, которое целиком и полностью финансируется из Москвы".

Весной Медведев анонсировал намерение провести серию таких совещаний, на которых бы рассматривались проблемы одного или группы регионов. При этом, по словам премьера, важно не только говорить о болевых точках, но и рассматривать конкретный набор проектов, которые касаются того или иного субъекта. По словам премьера, аналогичные идеи были заложены в стратегию пространственного развития, которая рассчитана на период до 2025 года. Но чтобы эта стратегия была реализуема, каждый регион должен иметь свой четкий план мероприятий для достижения целей развития, с обозначением конкретных мер для каждого региона.

Минтруд, Минфин и Минэкономразвития со своей стороны разработали дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию субъектов с низким уровнем социально-экономического благосостояния. Наиболее сложная наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Саратовской, Курганской, Пензенской областях и Тыве. Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами обязанности кураторства ряда российских регионов, занявших наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.

Больше всего регионов для кураторства досталось министру экономического развития Максиму Орешкину (республики Алтай, Карелия и Тува), первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов будет курировать Курганскую область, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - Адыгею, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев - Марий Эл, министр труда Максим Топилин - Алтайский край.