Получатели материнского капитала пока не использовали порядка 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Порядка 1,5 трлн рублей из средств материнского капитала не использованы гражданами, которые имеют сертификат. Об этом в четверг сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

"Где-то 1,5 трлн рублей - это средства, которые не использованы. Мы сейчас работает по двум направлениям. С 1 января мы маткапитал индексируем - три года не индексировали. Второй вопрос - использование маткапитала. Основная цель - это жилье, но у нас есть и ежемесячные денежные выплаты. Если процент использования маткапитала увеличится, нам и денег может не хватить. 1,5 трлн сейчас - навес тех, кто имеет маткапитал, но не использует его", - сказал он.

Дроздов отметил, что в то же время в 2019 году увеличилось число получателей пособия на второго ребенка. "В этом году у нас почти в два раза выше уровень, чем в прошлом году, по пособию на второго ребенка. Если в прошлом году мы истратили 3 млрд на эти цели, 42 тыс. человек воспользовались. То в этом году в первом полугодии у нас уже 48 тыс. человек - гораздо большая сумма", - добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8% до 466 тыс. 617 рублей. На сегодняшний день размер материнского капитала в РФ составляет 453 тыс. рублей. Планируется, что его ежегодно будут получать 1 млн граждан.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался с учетом инфляции. В декабре 2016 года был подписал закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020 года.