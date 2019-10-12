Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сертификация вертолета "Ансат" в КНР близка к завершению

Все документы переданы в Управление гражданской авиации КНР, отметили в пресс-службе "Вертолетов России"

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 12 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Даниил Смирнов/. Власти Китая завершают валидацию сертификата российского вертолета "Ансат". Как сообщил ТАСС в субботу представитель пресс-службы "Вертолетов России" на проходящей в Тяньцзине вертолетной выставке China Helicopter Exposition, холдинг планирует поставить первые такие машины на китайский рынок в первой половине 2020 года.

На эту тему
Знакомьтесь, "Ансат" и Ми-171А2. Российские вертолеты произвели фурор в Юго-Восточной Азии

"Валидация сертификата вертолета "Ансат" в Китае находится на завершающей стадии, все документы переданы в Управление гражданской авиации КНР, и мы ожидаем выдачу сертификата в ближайшее время", - указал он.

"Поставку первых двух вертолетов "Ансат" планируется осуществить в первой половине 2020 года. Ведутся переговоры по поставке вертолетов "Ансат" с другими заказчиками", - добавил собеседник агентства.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский варианты с возможностью перевозки до семи человек.

China Helicopter Exposition является крупнейшей выставкой вертолетной техники в КНР. Она была учреждена в 2011 году и с тех пор проводится на регулярной основе каждые два года. Среди ее соорганизаторов - правительство города Тяньцзинь и армейская авиация сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая. В этом году выставка проходит с 10 по 13 октября.

Теги
РоссияКитай
Реклама на ТАСС
Россия и Китай согласовали контракт на разработку тяжелого вертолета
Представитель пресс-службы холдинга "Вертолеты России" отметил, что контракт может быть подписан до конца года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС