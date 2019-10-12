Сертификация вертолета "Ансат" в КНР близка к завершению

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 12 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Даниил Смирнов/. Власти Китая завершают валидацию сертификата российского вертолета "Ансат". Как сообщил ТАСС в субботу представитель пресс-службы "Вертолетов России" на проходящей в Тяньцзине вертолетной выставке China Helicopter Exposition, холдинг планирует поставить первые такие машины на китайский рынок в первой половине 2020 года.

"Валидация сертификата вертолета "Ансат" в Китае находится на завершающей стадии, все документы переданы в Управление гражданской авиации КНР, и мы ожидаем выдачу сертификата в ближайшее время", - указал он.

"Поставку первых двух вертолетов "Ансат" планируется осуществить в первой половине 2020 года. Ведутся переговоры по поставке вертолетов "Ансат" с другими заказчиками", - добавил собеседник агентства.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский варианты с возможностью перевозки до семи человек.

China Helicopter Exposition является крупнейшей выставкой вертолетной техники в КНР. Она была учреждена в 2011 году и с тех пор проводится на регулярной основе каждые два года. Среди ее соорганизаторов - правительство города Тяньцзинь и армейская авиация сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая. В этом году выставка проходит с 10 по 13 октября.