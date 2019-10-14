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Нобелевская премия - 2019

Кудрин поддержал присуждение Нобелевской премии за борьбу с бедностью

Премию памяти Нобеля получили индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин поддерживает решение о присуждении Нобелевской премии по экономике трем специалистам за борьбу с бедностью.

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"Очень рад, что главная премия мира присуждена за развитие практической доказательной борьбы с бедностью", - написал Кудрин на своей странице в Twitter.

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена индийско-американскому исследователю Абхиджиту Банерджи, француженке Эстер Дюфло и американцу Майклу Кремеру.

Как объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук, премия присуждается "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".

Исследование, проведенное лауреатами, "значительно улучшило возможности в борьбе с глобальной бедностью".

Теги
Кудрин, Алексей ЛеонидовичНобелевская премия - 2019
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