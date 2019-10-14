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Источник: ж/д администрации "пространства 1520" обсудят переход на кассетные подшипники

В РЖД полагают, что благодаря переходу на кассетные подшипники грузовые вагоны будут реже отправляться на внеплановый ремонт, а затраты владельцев подвижного состава снизятся

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Совет по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, 71-е заседание которого пройдет 15-16 октября в Минске, обсудит переход с роликовых на кассетные железнодорожные подшипники. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли.

"Планирует", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как рассказал ТАСС представитель РЖД, в Минске планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе итоги эксплуатационной работы объединенной сети железных дорог и пассажирские перевозки в международном сообщении по итогам 9 месяцев 2019 года.

С 2021 года российские грузовые вагоны планируется перевести с роликовых подшипников на кассетные. Железнодорожные операторы и производители роликовых подшипников для грузовых вагонов попросили отложить переход всей отрасли на кассетные подшипники, сообщала газета "Коммерсантъ". По информации РБК, такую позицию поддержала и Федеральная антимонопольная служба в письме министру транспорта Евгению Дитриху и генеральному директору РЖД Олегу Белозерову.

Согласно экспертному заключению Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД, эта мера обойдется в 200-300 млрд рублей, а государственная поддержка в данном случае не предусмотрена.

В РЖД считают, что благодаря переходу на кассетные подшипники грузовые вагоны будут реже отправляться на внеплановый ремонт, а затраты владельцев подвижного состава снизятся. Так, жизненный цикл колесной пары, оборудованной роликовыми подшипниками, составляет около шести лет, а полувагонов, оборудованных кассетными подшипниками, - от 11 до 20 лет.

Совет по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества создан в 1992 году для координации работы сети железных дорог с колеей 1520. Членами совета являются руководители железнодорожных администраций стран СНГ. В его работе также принимают участие руководители железнодорожных администраций Болгарии, Финляндии и других стран.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичБелозеров, Олег Валентинович
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