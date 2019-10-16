"Известия": на территории ЕАЭС хотят урегулировать производство электронных сигарет

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Компаниям-производителям электронных сигарет, вейпов и изделий с нагревательным табаком могут разрешить указывать на упаковках такой продукции, что она менее вредна, чем табачная. Это следует из концепции технического регламента на никотиносодержащие изделия, который разработала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, регламент, в случае его принятия, будет действовать на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Он будет включать в себя нормативы по производству, хранению и реализации никотиносодержащей продукции, а также ее маркировке и информации на упаковке. Отмечается, что это позволит исключить возможность попадания на прилавок продукции с опасными ингредиентами и контролировать объем вредных веществ в аэрозолях. Так, планируется запретить продукцию в упаковке, "не содержащей информации, необходимой для предупреждения потребителей о рисках, связанных с использованием продукции, и ее преимуществах перед курением табака", отмечает газета.

Кроме того, введение техрегламента позволит "ограничить доступ несовершеннолетних" к покупке электронных сигарет и систем нагревания табака, сообщается в документе.

Отмечается, что на данный момент в ЕАЭС регулирование распространяется только на табачную продукцию. Оно обязывает производителей помещать на упаковки изображения, предупреждающие о вреде курения. Рынок электронных сигарет в России сейчас никак не регулируется.

В пресс-службе ЕЭК сообщили "Известиям", что первоначально с инициативой регулирования никотиносодержащей продукции выступила Армения. Предложения планировалось обсудить на заседании 8 октября, однако их рассмотрение было перенесено на неопределенный срок в связи с дополнениями, полученными от Белоруссии и Казахстана.

В Минздраве РФ на запрос издания не ответили.