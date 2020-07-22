Электронные сигареты. Насколько опасен "дым без огня"?

Электронные сигареты (их еще называют вейпами) вырабатывают пар, нагревая специальную жидкость. Вдыхание этого пара имитирует курение. В состав жидкости для вейпов обычно входят пропиленгликоль или растительный глицерин (а чаще всего их смесь), всевозможные ароматизаторы (от клубничного или мятного до табачного) и никотин, хотя существуют и безникотиновые жидкости.

Системы электронного нагрева табака работают по другому принципу. Устройство нагревает не жидкость, а специальный табачный стик, похожий на обычную сигарету.

И в том и в другом случае процесса горения как такового не происходит. Поэтому, например, принято говорить, что электронные сигареты не курят, а "парят" или "вейпят".

В настоящий момент рынок электронных сигарет и систем нагревания табака в России не регламентирован, существуют только стандарты на жидкости и нагреваемый табак, но их соблюдение не является обязательным.