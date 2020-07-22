Электронные сигареты. Насколько опасен "дым без огня"?

Серьезные попытки законодательно приравнять электронные сигареты к обычным предпринимались в России начиная с 2015 года. И вот в июле 2020 года Госдума приняла в третьем чтении проект о распространении антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию — в том числе электронные сигареты, вейпы и кальяны, а также о запрете их продажи несовершеннолетним.
Антитабачная концепция Минздрава до 2035 года, утвержденная кабмином, похоже, распространяется на вейпы и электронные сигареты. В Минздраве не исключали даже, что через два-три года вейпы на территории России окажутся под запретом. Тем временем опрос ВЦИОМ в 2019 году показал, что около 13% потребителей вернутся к курению обычных сигарет, если антитабачные ограничения распространят на электронные системы доставки табака.
Что такое вейп? А электронный нагреватель табака?
Электронные сигареты (их еще называют вейпами) вырабатывают пар, нагревая специальную жидкость. Вдыхание этого пара имитирует курение. В состав жидкости для вейпов обычно входят пропиленгликоль или растительный глицерин (а чаще всего их смесь), всевозможные ароматизаторы (от клубничного или мятного до табачного) и никотин, хотя существуют и безникотиновые жидкости.
Системы электронного нагрева табака работают по другому принципу. Устройство нагревает не жидкость, а специальный табачный стик, похожий на обычную сигарету.
И в том и в другом случае процесса горения как такового не происходит. Поэтому, например, принято говорить, что электронные сигареты не курят, а "парят" или "вейпят".
В настоящий момент рынок электронных сигарет и систем нагревания табака в России не регламентирован, существуют только стандарты на жидкости и нагреваемый табак, но их соблюдение не является обязательным.
Какие ограничения предусматривает принятый закон?
Собственно в местах, где нельзя курить сигареты, теперь предлагается запретить употреблять любую никотиносодержащую продукцию. Кроме того, на нее распространят и ограничения по продаже и рекламе, действующие для табачных изделий.
Так, документ запрещает торговлю никотинсодержащей продукции, если концентрация никотина в ней выше 20 мг/ мл. При этом полностью запрещается продажа табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Закон запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотинсодержащей продукции. То есть ее нельзя для них покупать, передавать, а также предлагать или требовать употребить.
По словам бывшего в 2019 году директором департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексея Киселева-Романова, в отдаленной перспективе (два-три года) в России возможен полный запрет вейпов. В Чечне запрещающий торговлю, ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики закон приняли 4 октября.
Какова позиция табачных компаний?
Участники табачной отрасли считают, что регулировать рынки обычных и электронных сигарет по одним правилам нецелесообразно. Они напоминают, что существуют жидкости для вейпов, не содержащие никотина или содержащие его в небольших количествах. Некоторые производители указывают также на то, что разработка отдельного регулирующего закона для рынка электронных девайсов может стимулировать переход курильщиков на потенциально менее опасные для здоровья продукты.
Часть экспертов утверждают, что приравнивание систем электронной доставки никотина к табачным изделиям убьет индустрию вейпов, поскольку успешно продавать новые для рынка устройства, не рекламируя их, невозможно.
Насколько вредны электронные сигареты?
Минздрав России подчеркивает, что в настоящий момент не существует достоверных данных о том, что электронные сигареты или системы нагревания менее вредны для здоровья, чем обычный табак. Кроме того, их использование может быть связано с дополнительными рисками. В частности, в этом году группа английских исследователей из Гарвардского университета нашла в жидкостях для вейпов следы бактерий и грибков, которые могут привести к болезням органов дыхания, а австралийские ученые опубликовали статью о связи курения электронных сигарет и рака легких.
По мнению экспертов, жидкости для вейпов без никотина так же нельзя считать полностью безвредными. В частности, они предполагают, что во время нагревания электрода в аэрозоль могут попасть ионы тяжелых металлов.
"Электронные средства доставки никотина наносят такой же вред организму человека, как и другие табачные изделия. Плюс многоатомные спирты, растворители, которые убивают клетки, мембраны. Все это приводит к тяжелым заболеваниям. Если основное пагубное воздействие обычных сигарет идет от смол и продуктов сгорания, то здесь — от растворителей. Это очень серьезный вред здоровью, такой крадущийся, поскольку растворяются не только мембраны и клетки легких, но еще и головного мозга, и сердца", — объяснил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Можно ли при помощи электронных сигарет бросить курить?
Замглавы Минздрава Олег Салагай заявлял, что "научные данные не позволяют говорить, что эти изделия мoгут быть однозначно использованы как средства отказа oт табака".
Эксперты утверждают, что электронные сигареты тоже способны вызывать никотиновую зависимость. Сергей Пурясев, врач-пульмонолог клиники "Лор-Астма", считает также, что вероятность передозировки никотина выше именно в случае использования вейпа, поскольку люди находятся под обманчивым впечатлением безопасности девайса.
Что известно о случаях легочных заболеваний в США?
В 2019 году в США обострилась дискуссия о негативном влиянии вейпов на здоровье. В августе того же года департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первую в стране смерть в результате тяжелого респираторного заболевания, получившего название EVALI. Это аббревиатура обозначает травму легких, связанную с употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга. К концу года медики говорили уже о 39 умерших. Всего властями страны было выявлено порядка 2000 случаев подобных заболеваний. Возраст погибших варьируется от 17 до 75 лет. Об аналогичных случаях сообщили также в Минздраве Канады.
По мнению американских экспертов, причиной заболевания мог стать ацетат витамина Е — маслянистая синтетическая форма вещества. Ацетат витамина Е часто добавляют в нелегальные смеси для вейпов.
Кто еще вводил ограничения?
В ноябре 2019 года стало известно о том, что Apple удалит из магазина приложений более 180 информационных и игровых приложений, связанных с вейпингом.
Вопрос о необходимости государственного регулирования электронных средств доставки никотина актуален для многих стран. Так, в ОАЭ реализацию электронных сигарет запретили в 2014 году.
В Таиланде за ввоз гаджета для курения на территорию страны можно получить тюремный срок или значительный штраф.
Во Франции и Польше с 2016 года запрещено рекламировать вейпы и пользоваться ими в общественных местах (больницах, школах, кинотеатрах, ресторанах и т.д.).
В Белоруссии прошлым летом вступил в силу закон, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям.
18 сентября 2019 года министр финансов и по делам корпораций Индии Нирмала Ситараман объявила о запрете электронных сигарет на территории страны. "Запрещены производство, импорт, экспорт, транспортировка, хранение и реклама, связанные с электронными сигаретами", — подчеркнула глава ведомства.
В той или иной форме запреты и ограничения действуют во многих странах мира.