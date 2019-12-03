Эксперт: электронные сигареты растворяют мембраны легких и мозга

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн выразил мнение, что использование электронных сигареты приводит к гибели мембран и клеток легких, мозга и сердца. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Народного фронта.

"Электронные средства доставки никотина наносят такой же вред организму человека, как и другие табачные изделия. Плюс многоатомные спирты, растворители, которые убивают клетки, мембраны. Все это приводит к тяжелым заболеваниям. Если основное пагубное воздействие обычных сигарет идет от смол и продуктов сгорания, то здесь - от растворителей. Это очень серьезный вред здоровью, такой крадущийся, поскольку растворяются не только мембраны и клетки легких, но еще и головного мозга, и сердца", - приводит пресс-служба слова Брюна.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, а также сенаторы Эдуард Исаков и Лариса Тюрина внесли законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в том числе о запрете их употребления в общественных местах и запрете продавать их несовершеннолетним. Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 3 декабря.