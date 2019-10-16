Счетная палата выявила недостатки при реализации программы "Культура России"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Счетная палата России проанализировала исполнение Федеральной целевой программы "Культура России на 2012-2018 годы" в части, касающейся Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), и выявила ряд недостатков в ее реализации. Об этом говорится в заключении контрольного ведомства, поступившего в ТАСС.

"За 2012-2018 годы Роспечать поддержала выпуск более 4,6 тыс. наименований изданий социально значимой литературы. При этом в агентстве отсутствует информация об объемах реализации этих изданий, оценить уровень востребованности выпущенной литературы и доведение ее до конечного потребителя не представляется возможным. В Роспечати пояснили, что необходимость сбора указанной информации в целевой программе не была предусмотрена", - говорится в документе.

Счетная палата выявила также отдельные недостатки в организации работы по предоставлению средств и контролю за их использованием. "Например, при реализации мероприятия "Поддержка издания социально значимой литературы" в состав экспертных комиссий по отбору издающих организаций-получателей субсидий входили лица, являющиеся генеральными директорами компаний, которые участвовали в отборе. При этом порядок действий членов данных комиссий для предотвращения конфликта интересов был регламентирован только в 2018 году. Счетной палатой было установлено, что, в протоколах заседаний экспертных комиссий за 2012-2018 годы не было данных о том, как заинтересованные лица голосовали по заявкам от издающих организаций", - отмечается в документе.

Еще одно замечание связано с отсутствием методики по расчету субсидий на организацию переводов на иностранные языки, что приводило к волатильности цен на оплату переводов. "В документах по выпуску социально значимых изданий не указывались такие параметры, как вид бумаги, ее плотность, красочность, из-за чего невозможно оценить, насколько корректны расчеты сумм субсидий", - подчеркивается в документе.

Позиция Роспечати

В Счетной палате отметили, что представители Роспечати дали свои пояснения относительно выявленных в работе ведомства недостатков. Так, отвечая на замечание о присутствии в составе экспертных комиссий генеральных директоров компаний, участвующих в отборе на получение субсидий, там отметили, что это не приводило к конфликту интересов.

"На протяжении всего срока действия ФЦП приглашались руководители общероссийских отраслевых общественных организаций - вне зависимости от их аффилированности с тем или иным издательством. Важным было то, что это знающие специалисты, чьи экспертные заключения давали возможность осуществлять наиболее качественный выбор. Как пояснили в Роспечати, в случае опасения, что у того или иного эксперта может возникнуть конфликт интересов, он не принимал участия в голосовании", - говорится в материале.

В отношении замечаний, касающихся волатильности цен на перевод текстов, в Роспечати пояснили, что для разных стран этот показатель колеблется в зависимости от сложившихся на рынке цен, количества имеющихся литературных переводчиков с русского языка, профессионального статуса того или иного переводчика. "Так, например, перевод с русского языка на испанский в самой Испании существенно дороже, чем в испаноговорящих странах Латинской Америки", - отметили в Роспечати.

В ведомстве отметили, что они согласны с выводами Счетной палаты и "намерены учесть представленные замечания в дальнейшей работе".