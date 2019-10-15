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Проект бюджета на 2020-2022 годы

Заключение Счетной палаты. Какие недочеты нашли аудиторы в реализации госпрограмм

Здание Счетной палаты РФ
© Роман Канащук/ТАСС
Счетная палата России проанализировала проект закона о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также исполнение госпрограмм

Анализ Счетной палаты России выявил недостатки при реализации некоторых госпрограмм. Наиболее распространенные из них — низкий уровень освоения бюджетных средств, невыполнение или риски недостижения отдельных показателей, неэффективность планирования. Рассказываем коротко об основных замечаниях.

Прогноз социально-экономического развития, который используется для составления бюджета. Необоснованно оптимистичный (скачок темпа роста ВВП в 2021 году до 3,1%, инфляция — на уровне 4% с 2021 года) без должного обоснования. Нет данных по ряду показателей. Содержит неточности: в базовом варианте говорится о дальнейшем замедлении мировой экономики до 2,7%, при этом прогнозы ведущих международных организаций этого не предполагают. Прогноз по оттоку капитала нереалистичный и отличается от оценки ЦБ.

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Госпрограмма "Экономическое развитие и инновационная экономика". Из семи целевых показателей в 2018 году плановые значения были выполнены по трем. Например, Россия занимает только 31-е место в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business) вместо планового 20-го; производительность труда составила 3,5% вместо 5%. Программа на 2020–2022 годы также имеет риски недостижения показателей, поэтому стоит пересмотреть их значения.

Нацпроект "Образование". Министерство просвещения России в 2019 году не в полном объеме распределило средства, так как не все регионы предоставили заявки. Это затронуло проекты создания центров дополнительного образования на базе университетов, мобильных технопарков "Кванториум", модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных регионах. Задачи и сроки исполнения нацпроекта в некоторых случаях не согласованы, а для финансирования некоторых мероприятий нет оснований.

Госпрограмма "Развитие образования". Существуют риски недостижения в 2020–2022 годах трех показателей госпрограммы из шести — средневзвешенный результат РФ в группе международных исследований (из-за возможного повышения результатов других стран), доступность дошкольного образования для детей до трех лет (из-за возможной задержки создания дополнительных мест в детсадах), численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего, среднего и высшего профессионального образования.

Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Отражены лишь шесть из 11 показателей реализации Стратегии научно-технологического развития. Система показателей не в полной мере обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач. Например, в подпрограмме "Развитие национального интеллектуального капитала" не предусмотрены показатели для оценки задач выявления талантливой молодежи и развития конкурентной среды, стимулирующей целевую мобильность. Занижен показатель доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей — участников программы (запланировано на 2019 год — 34,5%, хотя в 2018-м уже было 63,6%).

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Госпрограмма "Развитие здравоохранения". В 2018 году из пяти плановых показателей не были достигнуты три: ожидаемая продолжительность жизни (72,9 года вместо запланированных 74 лет), снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (193,1 вместо 192,8 случая), удовлетворенность населения качеством медицинской работы (38,7% вместо 41,7%).

Госпрограмма "Развитие культуры". Низкий уровень освоения бюджетных средств в 2019 году — всего 46,3%. 

Госпрограмма "Юстиция". Существуют риски невыполнения в 2020–2022 годах двух показателей — по количеству СИЗО, где условия содержания соответствуют законодательству РФ и международным стандартам, и по количеству колоний, в которых условия отбывания наказания соответствуют законодательству РФ. Система показателей не отражает должным образом эффективность деятельности ФССП России по повышению уровня исполнения судебных актов.

Госпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности". В 2018 году не был достигнут показатель возмещения ущерба по расследованным уголовным делам (27,6% вместо запланированных 40,1%). Существует проблема взаимодействия между представителями правоохранительных органов, Банка России и Агентства страхования вкладов.

Госпрограмма "Охрана окружающей среды". Существуют риски недостижения трех показателей из восьми в 2020 году. В 2021–2022 годах это уже может коснуться трех из девяти показателей госпрограммы, а также 14 из 53 показателей подпрограмм. Некоторые показатели следует скорректировать, добавить показатель "Количество извлеченных из реки Волга и утилизированных судов". Пункты, касающиеся реформы мусорной отрасли, сформулированы неэффективно, не позволяют оценить прогресс и создают риск провала поставленных задач. Например, не указана доля твердых бытовых отходов, направляемых на утилизацию и на обработку; нет мер и целевых показателей по стимулированию раздельного сбора мусора.

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Госпрограмма "Реализация государственной национальной политики". Низкий уровень освоения бюджетных средств в 2017–2018 годах. Так, Федеральное агентство по делам национальностей освоило в среднем менее 70%, Минкультуры в 2017 году — 79,9%, Росмолодежь в 2018 году — 81,5%, МВД в 2017 году — 56,6%, в 2018 году — 98%. При этом показатели госпрограммы и подпрограмм исполнены в 2017 году на 82,1%, а в 2018 году — на 96,3%. Значит, средства не взаимоувязаны с показателями и слабо влияют на достижение целей. Кроме того, в госпрограмме отсутствуют целевые показатели в рамках содействия участию коренных малочисленных народов России в решении вопросов государственного и местного управления.

Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ". Низкий уровень кассового исполнения на 1 сентября 2019 года — 29,9%. Проект новой редакции паспорта программы сформирован без учета комплексного подхода. Предусмотрено ежегодное уменьшение бюджетных ассигнований (в 2020 году — в 34,4 раза, в 2021 году — еще на 12,8%, в 2022 году — еще на 65,3%) при увеличении количества показателей с пяти в 2019 году до десяти к 2022 году. 
 

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Проект бюджета на 2020-2022 годы
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