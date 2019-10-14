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Счетная палата отметила низкий уровень бюджетного исполнения госпрограммы нацполитики

На реализацию госпрограммы из средств федерального бюджета в 2020 году будет выделено более 2,8 млрд рублей, в 2021 году - 2,77 млрд и в 2022 году - 2,27 млрд рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Счетная палата России проанализировала исполнение госпрограммы "Реализация государственной национальной политики" в 2017-2018 годах и указала на низкий уровень освоения выделяемых на нее бюджетных средств. Об этом говорится в заключении контрольного ведомства.

"Объем средств, выделяемых из федерального бюджета на мероприятия по реализации государственной национальной политики за период с 2014 по 2019 год, вырос более чем в 1,8 раза - с 1 823,3 млн рублей до 3 352,6 млн рублей. Однако исполнение расходов свидетельствует о низком уровне их освоения не только ответственным исполнителем - Федеральным агентством по делам национальностей (в среднем менее 70%), но и участниками госпрограммы (Минкультуры России в 2017 году - 79,9%, Росмолодежь в 2018 году - 81,5% и МВД России в 2017 году - 56,6%, в 2018 году - 98%). Это не способствует решению поставленных задач госпрограммы и несет риски недостижения заявленных целей", - говорится в документе.

В материалах Счетной палаты также отмечается, что средства, выделяемые в рамках программы, не осваиваются в полном объеме. "Средства федерального бюджета, выделяемые в рамках госпрограммы, не осваиваются в полном объеме при том, что показатели (индикаторы) госпрограммы и подпрограмм исполнены в 2017 году на 82,1%, а в 2018 году - 96,3%. Это свидетельствует о том, что средства федерального бюджета, выделяемые в рамках госпрограммы, не взаимоувязаны с показателями (индикаторами) и слабо влияют на достижение ее целей", - отметили в ведомстве.

В заключении также говорится об отсутствии целевых показателей в рамках содействия участию коренных малочисленных народов России в решении вопросов государственного и местного управления, что "формирует риски невыполнения задачи" и "негативно влияет на ожидаемый результат реализации стратегии "Обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации".

В ведомстве добавили, что на реализацию госпрограммы из средств федерального бюджета в 2020 году будет выделено более 2,8 млрд рублей, в 2021 году - 2,77 млрд и в 2022 году - 2,27 млрд рублей.

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