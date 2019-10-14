В СП сообщили, что ряд показателей в госпрограмме по экологии рискуют быть недостигнутыми

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Счетная палата России проанализировала эффективность госпрограммы "Охрана окружающей среды" (ГП-12) в прошлом году и указала на риск недостижения трех показателей в 2020-2022 годах. Об этом говорится в заключении контрольного ведомства.

"Учитывая степень эффективности ГП-12 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) госпрограммы на 2020-2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 году - 37,5% (3 показателя из 8)", - говорится в сообщении.

По данным Счетной палаты, риск недостижения показателей существует также в 2021 и 2022 годах - 33,3% (3 показателя из 9) на уровне госпрограммы и 26,4% показателей (14 показателей из 53) на уровне подпрограмм госпрограммы.

"В целях обеспечения более качественного мониторинга за ходом исполнения госпрограммы Счетная палата полагает целесообразным скорректировать плановое значение показателя "Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7)" в 2020-2022 годах в сторону увеличения, так как в 2017-2018 годах показатель значительно перевыполнялся", - отмечается в сообщении.

Также Счетная палата рекомендует корректировать наименования показателя "Увеличение числа пользователей Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении по отношению к уровню 2008 года" в целях приведения его в соответствие с показателем, предусмотренном в Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях до 2030 года и плана реализации ее первого этапа. Кроме того, предлагается предусмотреть в составе показателей ГП-12 показатель "Количество извлеченных из реки Волга и утилизированных судов", характеризующий реализацию мероприятий по ликвидации (рекультивации) накопленного экологического ущерба, представляющего угрозу реки Волга.

Учитывая, что строительство защитных сооружений на берегах озера Байкал не соответствует целям и задачам федерального проекта "Сохранение озера Байкал", ведомство считает целесообразным мероприятие "Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р. п. Листвянка" исключить из федерального проекта "Сохранение озера Байкал" и завершить его в рамках государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов", а показатель, характеризующий реализацию мероприятия - "Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты, километры", - предусмотреть в составе показателей госпрограммы"Воспроизводство и использование природных ресурсов".