СП видит риск неисполнения показателей программы "Развитие образования" в 2020-2022 годах

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ видит риск недостижения в 2020-2022 годах трех из шести показателей государственной программы "Развитие образование". Об этом говорится в заключении контрольного ведомства.

"Учитывая степень эффективности [госпрограммы] в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020-2022 годы, существуют риски недостижения в 2020-2022 годах трех показателей (индикаторов) госпрограммы из шести, или 50% на уровне госпрограммы", - говорится в заключении.

Так, на невыполнение плановых значений показателя "Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований" может повлиять резкое повышение результатов других стран, что может привести к снижению места России при сохранении полученных баллов. На недостижение значений показателя "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет" может повлиять несоблюдение сроков реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в детсадах.

Также отмечается, что есть риск недостижения показателя численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего, среднего и высшего профессионального образования.

Госпрограмма "Развитие образования" утверждена в 2017 году и охватывает период до 2025 года. В качестве основных целей госпрограммы определены повышение качества и доступности образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.