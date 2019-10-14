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СП отметила низкий уровень исполнения госпрограммы "Развитие культуры" в 2019 году

Уровень освоения бюджетных средств составляет 46,3%, отмечает ведомство

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Счетная палата России проанализировала исполнение госпрограммы "Развитие культуры" в 2019 году и отметила низкий уровень освоения бюджетных средств - 46,3%. Об этом говорится в заключении контрольного ведомства.

"По состоянию на 1 сентября 2019 года, при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 13 млрд 117,9 млн рублей, или на 10,2% по сравнению с Федеральным законом №459-ФЗ ("О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" - прим. ТАСС) , наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 46,3%", - говорится в заключении.

Счетная палата указывает, что, согласно проекту паспорта госпрограммы "Развитие культуры", представленному в материалах к законопроекту о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, срок реализации госпрограммы - 2013-2024 годы. Ответственным исполнителем является Минкультуры России.

За счет средств федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируется выделить в 2020 году 133 млрд 405,5 млн рублей, в 2021 году - 128 млрд 428,2 млн рублей, в 2022 году - 118 млрд 335,5 млн рублей.

В законопроекте обеспечение госпрограммы за счет средств федерального бюджета в 2020 году увеличивается по сравнению с ранее утвержденным объемом на 12,6%, в 2021 году сокращается на 2,6%.

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