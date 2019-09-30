Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

По сути, федеральный бюджет — это закон, в котором правительство планирует будущие доходы и траты государства на обязательства перед населением.

С одной стороны, бюджет отвечает, сколько денег пойдет, например, на здравоохранение, а сколько — на оборону. С другой стороны, это еще и прогноз — какой будет инфляция, сколько страна заработает на экспорте нефти, сколько получит налогов, а сколько — потратит.

Часто еще можно услышать другие названия — региональный и консолидированный бюджет. С региональным все понятно — его принимают местные законодательные власти, которые планируют расходы местных же органов управления. Консолидированный — значит общий, то есть деньги в него поступают и из федеральной, и из местной казны.