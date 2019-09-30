Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и плановые 2021−2022 годы. Рассказываем о главном экономическом документе страны.
Как формируется федеральный бюджет?
По сути, федеральный бюджет — это закон, в котором правительство планирует будущие доходы и траты государства на обязательства перед населением.
С одной стороны, бюджет отвечает, сколько денег пойдет, например, на здравоохранение, а сколько — на оборону. С другой стороны, это еще и прогноз — какой будет инфляция, сколько страна заработает на экспорте нефти, сколько получит налогов, а сколько — потратит.
Часто еще можно услышать другие названия — региональный и консолидированный бюджет. С региональным все понятно — его принимают местные законодательные власти, которые планируют расходы местных же органов управления. Консолидированный — значит общий, то есть деньги в него поступают и из федеральной, и из местной казны.
Какие доходы и расходы заложили в бюджет на 2020 год?
В 2020 году Россия, как и в 2019 году, планирует заработать больше, чем потратить.
Так, доходы составят 20,379 трлн рублей, расходы — 19,503 трлн рублей, а профицит, таким образом, — 876 млрд рублей. При этом траты вырастут на 0,5 процентных пункта — до 17,3% ВВП, который составит в следующем году 112,863 трлн рублей. Это должно оказать стимулирующий эффект, даже несмотря на замедление мировой экономики, утверждают в Минфине.
Цифры могут меняться. Во-первых, бюджет еще должен пройти три чтения в Госдуме и утверждение в Совете Федерации. Во-вторых, власти вносят поправки с учетом фактического исполнения. Так, бюджет 2019 года закладывался с доходами 19,969 трлн рублей и профицитом 1,932 трлн. А в итоге доходы составили 20,175 трлн, но профицит оказался меньше — 1,881 трлн рублей.
Что означает профицит бюджета? Это же хорошо?
Дефицит — это превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит — наоборот, когда доходы больше расходов. На уровне личного бюджета одного человека профицит действительно выглядит привлекательно, но не все так просто, когда речь идет о бюджете целой страны. Экономисты часто называют профицит результатом жесткой бюджетной политики, которая сдерживает экономический рост и развитие. В идеале на любом уровне государственной системы бюджеты должны быть сбалансированы, то есть расходы равны доходам.
Впрочем, россиянам в повседневной жизни сложно заметить разницу, сбалансированный, дефицитный или профицитный бюджет сверстало правительство. Ведь дефицит не означает мгновенный экономический крах — это явление вообще достаточно частое. До 2019 года последний профицитный бюджет был только в 2010 году.
И наоборот, профицит не приносит небывалых улучшений. Например, в кризисный 2008 год профицит составил 1,6 трлн рублей. Тогда помогли высокие цены на нефть, которая торгуется в долларах. Кстати, поэтому чаще всего бюджетный профицит встречается как раз у стран — экспортеров сырья.
Как и при дефиците, главным образом важно отношение уровня профицита к ВВП. В 2020 году оно составит 0,8% ВВП, в 2021 году — 0,5% ВВП и в 2022 году — 0,2%.
А какой будет инфляция?
Это одна из самых интересных цифр — 3%. На столько, по прогнозам правительства, вырастут цены в 2020 году.
При этом ЦБ, по последним данным, ожидает годовую инфляцию 4−4,5% в 2019 году и целевые 4% в дальнейшем, а в Минэкономразвития допустили, что по итогам 2019 года она может опуститься до 3,9%.
Низкая инфляция позволит правительству сэкономить на переоценке обязательных расходов на следующий год, отметили российские СМИ.
Что приносит в бюджет самые большие доходы?
Нефтегазовые доходы составят 7,472 трлн рублей, ненефтегазовые — 12,907 трлн рублей. При этом сбор внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) принесет в бюджет 4,508 трлн рублей, а импортного — 2,983 трлн рублей.
Налог на прибыль — 1,210 трлн рублей.
Как и раньше, Минфин прогнозирует дальнейший рост доходов от дивидендов госкомпаний: 760 млрд рублей в 2020 году, 931 млрд рублей в 2021 году и 1,076 трлн рублей — в 2022 году.
При этом несмотря на общий рост доходов, по отношению к объему ВВП они будут постепенно снижаться — из-за сокращения доли нефтегазовых доходов.
На что государство потратит деньги?
В первую очередь больше всего средств получат программы, содействующие достижению национальных целей развития, а также выполнению задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед Федеральным собранием в своем послании.
Так, финансирование нацпроектов вырастет на 10% — до 1,982 трлн в 2020 году, до 2,217 трлн рублей в 2021 году и до 2,692 трлн рублей в 2022 году. А все неиспользованные в этом году на нацпроекты деньги перенесут по тем же направлениям на следующий.
Самое масштабное увеличение расходов предусмотрено по статьям социальной сферы и программам повышения качества жизни россиян. Председатель правительства Дмитрий Медведев подчеркнул, что бюджет в первую очередь ориентирован на решение социальных вопросов. Всего на социальную политику государство потратит 5,01 трлн в 2020 году, 5,046 трлн в 2021 году и 4,827 трлн рублей в 2022 году.
На втором месте — национальная оборона с расходами 3,1 трлн в 2020 году. На третьем — экономика: 2,638 трлн в 2020 году. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность оказались на четвертом месте — 2,458 трлн рублей, и замыкает пятерку направлений здравоохранение — 1,022 трлн рублей.
Подробнее о том, сколько потратят на каждую госпрограмму, читайте в другом материале ТАСС.