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Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы

Глава Счетной палаты при этом обратил внимание на риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме РФ на первом чтении трехлетнего бюджета.

"Баланс доходов [бюджета на 2020-2022 годы] в среднем сбалансирован. Мы не видим больших рисков [их недополучения]", - сказал Кудрин.

При этом он отметил, что всегда есть проблема по получению доходов от дивидендов госкомпаний. По данным Счетной палаты, в 2018 году на 2019 год в бюджете были заявлены 588 млрд рублей в качестве доходов от дивидендов. В весенних поправках в бюджет 2019 года доходы по этой статье были снижены до 443 млрд рублей. "Мы опять обращаем внимание на риски завышенных доходов по дивидендов, снова стоит 543 млрд рублей [на 2020 год]. Мы приветствуем, чтобы правительство добилось исполнения этого показателя", - сказал глава Счетной палаты.

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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