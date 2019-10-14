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Счетная палата предлагает в работе приставов оценивать реальную долю взысканий

В ведомстве сообщили, что существующая система показателей не отражает должным образом эффективность деятельности ФССП России по реализации одной из задач госпрограммы "Юстиция"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Счетная палата России считает необходимым дополнить оценку работы судебных приставов показателями доли реального взыскания от общего объема взыскиваемых долгов. Об этом говорится в опубликованном во вторник заключении Счетной палаты на госпрограмму "Юстиция" на 2013-2026 годы.

"Существующая в настоящее время система показателей (индикаторов) <...> не отражает должным образом эффективность деятельности ФССП России по реализации одной из задач ГП-42 [госпрограммы "Юстиция"] - повышение уровня исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и не позволяет оценивать деятельность ФССП России по достижению целей и задач госпрограммы", - говорится в заключении Счетной палаты.

В связи с этим, по мнению СП, "для достижения указанных целей и задач необходимо включить показатели "Доля исполнительных производств оконченных фактическим исполнением (процентов)" и "Сумма денежных средств, взысканная судебными приставами-исполнителями, к общей сумме, подлежащей взысканию по исполнительным производствам, находившимся на исполнении в отчетном периоде (процентов)", - отмечается в заключении Счетной палаты по госпрограмме.

В числе других замечаний Счетная палата указала наличие в программе показателей, "которые будут реализованы путем расходования любого объема средств" - например, число адвокатов, число нотариусов в России, количество выданных выписок из реестра нотариусов.

Также Счетная палата прогнозирует невыполнение в 2020-2022 годах двух показателей госпрограммы "Юстиция" - по количеству СИЗО, где условия содержания соответствуют законодательству РФ и международным стандартам, и по количеству колоний, в которых условия отбывания наказания соответствуют законодательству РФ. Причинами в СП назвали необеспечение за 2018 и истекший период 2019 года плановых показателей по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства по ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы" на 2018-2026 годы.

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Россия
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