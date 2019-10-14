СП: госпрограмма по экономическому развитию РФ не соответствует целям нацпроектов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика" (ГП-15) не в полной мере соответствует национальным целям развития РФ, говорится в заключении Счетной палаты.

"Госпрограмма должна быть одним из ключевых инструментов для достижения такой национальной цели развития РФ, как "вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%". Однако в цели и задачи проекта паспорта ГП-15 указанная национальная цель не включена", - говорится в документе.

Кроме того, Счетная палата провела анализ целевых показателей госпрограммы, согласно которому за 2018 год из семи основных показателей ГП-15 плановые значения были выполнены лишь по три. В частности, не было достигнуто плановое значение основного показателя "Позиция России в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business)" - Россия занимает 31-е место вместо планового 20-го. Это объясняется более высокими темпами роста позиций других стран за счет таких реализованных реформ, как улучшение инвестиционного климата, формирование благоприятной предпринимательской среды и др.

Также не был достигнут показатель темпа роста производительности труда - вместо плановых 5% фактическое значение показателя составило 3,5%. "Основной причиной недостижения планового значения указанного показателя является изменение выполняемых мероприятий и формирование новых мероприятий в связи с масштабированием и переориентацией приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", - поясняют в Счетной палате.

Учитывая степень эффективности ГП-15 в 2018 году, динамику расходов и показателей указанной госпрограммы на 2020-2022 годы, в Счетной палате считают, что существуют риски недостижения показателей на уровне подпрограмм госпрограммы в ближайшие годы.

"В целях снижения рисков недостижения установленных целей, задач и показателей госпрограммы Счетная палата полагает целесообразным пересмотреть значения указанных показателей для обеспечения более качественного мониторинга за ходом исполнения госпрограммы", - рекомендуют в ведомстве.