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В Минсельхозе сообщили, что экспортеры сахара планируют создать отраслевое объединение

Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут при этом предупредила, что при создании объединения могут возникнуть сложности, связанные с антимонопольным законодательством

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Экспортеры сахара планируют в 2020 году создать объединение из-за проблем перепроизводства. Об этом сообщила в четверг на совещании в Новосибирске заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Все знают, что у нас ситуация по сахару плохая в стране. У нас перепроизводство, цена очень низкая, поэтому мы сейчас обсуждаем с ФАСом (Федеральной антимонопольной службой - прим. ТАСС), с правительством [РФ] возможность создания экспортного объединения по сахару. <...> Проект постановления уже есть, мы его запустили. Попробуем обкатать с начала следующего года на сахаре, посмотрим, как это будет работать", - сказала она.

По словам замминистра, необходимо уменьшать объемы производства сахара в России или экспортировать его по более низкой цене в другие страны. Вместе с тем она предупредила, что при создании объединения могут возникнуть сложности, связанные с антимонопольным законодательством.

Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что из-за перепроизводства цены на сахар промышленных производителей с начала текущего года снизились на 35,3%.

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