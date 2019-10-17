"Ъ": СК назвал причину гибели большинства пассажиров SSJ-100, разбившегося в Шереметьево

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Большинство пассажиров самолета SSJ-100, потерпевшего крушение в мае в Шереметьево, погибли от отравления опасными веществами при горении пластиковой обшивки салона. Об этом сообщил руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Зигмунд Ложис в интервью газете "Коммерсантъ" .

"Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика", - сказал он.

По его словам, пассажиры не успели использовать кислородные маски, так как все произошло очень быстро, большинство людей погибли в креслах, так и не успев отстегнуться и среагировать на происходящее.

Глава криминалистического центра рассказал, что лично с сотрудниками управления выезжал на место крушения. По его словам, в Главном управлении криминалистики есть авторитетные специалисты в области взрывотехники и авиационных происшествий, исследования которых дополняют информацию экспертов других ведомств. "При расследовании авиакатастрофы специалисты МАК, наделенные большими полномочиями и в большей степени являющиеся специалистами в данной области, устанавливают ее причину в целом, а мы разбираемся в ее деталях и сопутствующих ей событиях", - пояснил Ложис.

Он отметил, что ДНК-экспертизы по делу о крушении проводил Минздрав, на них потребовалось порядка 80 тыс. расходных материалов, таких как пробирки, пробы и химические реактивы. "Мы закупаем их, ориентируясь на среднестатистические потребности предыдущего года. На расходники уходит порядка 170 млн рублей ежегодно", - сказал Ложис.