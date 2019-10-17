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Россельхознадзор 28-29 октября обсудит с Вьетнамом возобновление поставок пшеницы

Консультации пройдут в Хошимине

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора 28-29 октября 2019 года обсудят с представителями Минсельхоза Вьетнама возобновление поставок российской пшеницы в республику. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Делегация Россельхознадзора по приглашению Министерства сельского хозяйства Социалистической Республики Вьетнам посетит Хошимин с целью проведения технических консультаций в области карантина растений, качества и безопасности зерновой продукции при взаимных поставках и выработки единой консолидированной позиции дальнейшего взаимодействия, направленного на увеличение товарооборота сельскохозяйственной продукции растительного происхождения", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, Вьетнам по итогам 2018-2019 сельскохозяйственного года (июнь 2018 года - июль 2019 года) занял 11 место в рейтинге стран-импортеров российского зерна. В республику поставлено 1,2 млн т пшеницы.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано 17 октября сообщила, что Россельхознадзор приостанавливает выдачу сертификатов на экспорт пшеницы во Вьетнам. По ее словам, в ведомство от вьетнамской стороны поступило официальное письмо с просьбой о временной приостановке выдачи фитосанитарных сертификатов экспортерам пшеницы. В настоящее время Россельхознадзор совместно с вьетнамскими специалистами прорабатываются вопросы, связанные с возобновлением выдачи сертификатов на экспорт.

Теги
РоссияВьетнам
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