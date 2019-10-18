Samsung Electronics сообщила о сбое в работе сенсора для разблокировки смартфонов

ТАСС, 18 октября. Южнокорейская корпорация Samsung Electronics рекомендует владельцам ряда смартфонов компании удалить свои отпечатки с устройств в связи с выявленной проблемой при разблокировке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

"Мы советуем владельцам смартфонов Galaxy Note 10 и 10 Plus, а также линейки S10 снять защитное покрытие, удалить с устройства свои отпечатки, а затем заново внести данные", - говорится в документе. Помимо этого, в корпорации призывают воздержаться от использования защитных покрытий для экранов этих смартфонов до установки специального обновления. Разработчики сообщают, что соответствующее программное обеспечение будет доступно для скачивания, начиная со следующей недели.

Ранее на интернет-портале The Verge появилась информация, что использование защитных покрытий для экранов на гелевой основе может нарушить работу сенсора для разблокировки смартфона при помощи отпечатков пальцев. Данная проблема - настоящая брешь в системе безопасности, так как из-за сбоя датчика экраны смартфонов Samsung могут быть разблокированы отпечатком пальца любого человека.