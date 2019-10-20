Эксперты оценили решение украинского суда о снятии ареста с акций "дочки" Сбербанка

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Принятое украинским судом решение о снятии ареста с акций дочерней структуры "Сбербанка" логично и имеет ключевое значение для аналогичных судебных процессов. Соответствующую оценку дали ТАСС в воскресенье опрошенные агентством эксперты.

17 октября украинское деловое издание Finbalance сообщило, что хозяйственный суд Киева снял арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка и счетов в ценных бумагах, арестованных по иску бизнесмена Игоря Коломойского. Тем самым украинский суд удовлетворил иск российского Сбербанка и принял его доводы о том, что банк не является должником по арбитражным решениям, а акции его дочерней структуры "Сбербанк Украина" принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.

"Недавнее решение Хозяйственного суда города Киева является логичным продолжением январского постановления Верховного суда Украины о снятии ареста с акций украинского дочернего банка Сбербанка России. Украинские суды констатировали очевидное: российский Сбербанк является самостоятельным юридическим лицом", - заявил советник юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Юрий Бабичев.

Его поддержал партнер юрфирмы "Инфралекс" Артем Кукин, подчеркнув, что снятие ареста означает безусловное подтверждение того, что Сбербанк, являясь публичным акционерным обществом, не отвечает и не может отвечать по обязательствам государства. По его словам, попытки отождествлять коммерческие организации с государством как сувереном и его имуществом предпринимались и раньше.

"Конечно, всегда возникал соблазн арестовать имущество какой-либо коммерческой организации - самостоятельного юридического лица. Международная практика, однако, устойчиво показывает, что такие попытки не имеют под собой никаких правовых оснований. Это безусловно подтвердил и сейчас Хозяйственный суд Киева", - добавил Кукин.

В свою очередь, партнер юридической компании Forward Legal Алексей Карпенко подчеркнул, что, вопреки напряженности в отношениях Москвы и Киева, вынесенное решение касается только права и "в нем нет места политическим играм". "Изначальное наложение ареста на акции АО "Сбербанк" является прямым нарушением права собственности Сбербанка России. При вынесении решения суд подчеркнул, что имущество Российской Федерации и имущество ПАО "Сбербанк России" следует разграничивать", - сказал он и отметил, что это решение может иметь ключевое значение для аналогичных судебных процессов с участием российских банков, ведущих деятельность на территории Украины.