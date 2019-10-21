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Дерипаска назвал обыск в Terra Services попыткой втянуть его в "политические интриги США"

По словам бизнесмена, "вашингтонские бюрократы" "ищут то, чего не существует"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска назвал изъятие в декабре 2018 года британскими властями документов зарегистрированной в Великобритании компании Terra Services Ltd., до прошлого года принадлежавшей предпринимателю, в рамках расследования США, а также недавние публикации касательно этого расследования, "бездарной попыткой втянуть" его во внутренние политические интриги США. Об этом ТАСС в пятницу сообщил официальный представитель бизнесмена.

"Вторжение в компанию Terra Services год назад и недавние публикации на эту тему - очередная бездарная попытка втянуть меня во внутренние политические интриги США. Вашингтонские бюрократы безуспешно пытаются обнаружить мою связь с [экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом] Манафортом, с которым я не пересекался уже много лет, и о чем неоднократно говорил. С упорством, достойным лучшего применения, они ищут то, чего не существует", - передал представитель слова Дерипаски в ответ на запрос ТАСС по поводу публикации.

В пятницу, 18 октября, агентство Bloomberg сообщило, что прокуратура США пытается получить доступ к документации Terra Services: документы компании были изъяты в декабре 2018 года британскими властями в рамках расследования, начатого по подозрению в отмывании денег.

Ссылаясь на документы, опубликованные в пятницу британским правительством, агентство сообщило, что в отношении компании в настоящий момент ведется расследование, связанное с работой бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, пытавшегося найти доказательства вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года в США и сговора Дональда Трампа с Россией. В документах указывается, что следствие пытается найти свидетельства "отмывания денег, совершения налоговых преступлений и мошеннических действий". Предметом интереса прокуратуры США и помогающего ей британского Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) являются 18 физических и юридических лиц, включая Terra Services Ltd.

По данным Bloomberg, Terra Services пытается оспорить в суде законность ордера, на основании которого 25 тыс. ее электронных документов были изъяты из хранилища в Великобритании, также компания пытается воспрепятствовать передаче этих материалов властям США.

Расследование "российского вмешательства"

В конце прошлого года газета Daily Telegraph писала, что власти США намерены начать расследование в отношении зарегистрированных в Великобритании компаний, принадлежащих ряду российских предпринимателей, включая Дерипаску. Сообщалось, что Конгресс США интересуют связи бизнесмена с российскими спецслужбами, а также Манафортом.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы Соединенных Штатов. Расследованием занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. В апреле Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора между выигравшим выборы Дональдом Трампом и Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАВеликобританияРоссияТрамп, ДональдДерипаска, Олег ВладимировичМюллер, Роберт
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