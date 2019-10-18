Bloomberg: власти США пытаются получить документы бывшей компании Дерипаски в Британии

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Прокуратура США пытается получить доступ к документации зарегистрированной в Великобритании компании Terra Services Ltd., до прошлого года принадлежавшей российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, документы компании были изъяты в декабре 2018 года британскими властями в рамках расследования, начатого по подозрению в отмывании денег.

Ссылаясь на документы, опубликованные в пятницу британским правительством, Bloomberg сообщает, что в отношении компании в настоящий момент ведется расследование, связанное с работой бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, пытавшегося найти доказательства вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года в США и сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. В документах указывается, что следствие пытается найти свидетельства "отмывания денег, совершения налоговых преступлений и мошеннических действий". Предметом интереса прокуратуры США и помогающего ей британского Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) являются 18 физических и юридических лиц, включая Terra Services Ltd.

По данным Bloomberg, в настоящий момент эта компания, занимающаяся недвижимостью, пытается оспорить в суде законность ордера, на основании которого 25 тыс. ее электронных документов были изъяты из хранилища, расположенного на территории Великобритании. Terra Services Ltd. также пытается воспрепятствовать передаче этих материалов властям США. В решении судьи, в прошлом году санкционировавшего обыск и изъятие документов, говорится, что они могут помочь "в идущем в США расследовании ряда правонарушений, совершенных гражданами США [экс-главой предвыборного штаба Трампа] Полом Манафортом и [его помощником] Риком Гейтсом".

"В настоящий момент есть некоторая неопределенность в том, что конкретно расследуется", - заявила Bloomberg адвокат Terra Services Ltd. Моника Карсс-Фриск. Суд пока что отклоняет прошения юристов компании, добивающихся права ознакомиться с направленным британским властям запросом прокуратуры США об оказании помощи в расследовании. В Минюсте США и NCA отказались отвечать на вопросы журналистов Bloomberg.

Расследование "российского вмешательства"

В конце прошлого года британская The Daily Telegraph писала о том, что власти США намерены начать расследование в отношении зарегистрированных в Великобритании компаний, принадлежащих ряду российских предпринимателей, включая Дерипаску. Сообщалось, что Конгресс США интересуют связи бизнесмена с российскими спецслужбами, а также Манафортом, который в течение нескольких месяцев являлся руководителем предвыборного штаба Трампа.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы Соединенных Штатов. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. В апреле Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило наличия сговора между выигравшим выборы Дональдом Трампом и Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.