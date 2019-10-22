В России поставили на учет более 1,5 тыс. дронов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Владельцы дронов почти за месяц поставили на учет более полутора тысяч беспилотников, следует из статистики Росавиации. 27 октября заканчивается переходный период для регистрации дронов (соответствующий закон об обязательной их регистрации вступил в силу 27 сентября).

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В материалах агентства указывается, что с 27 сентября в Росавиацию было подано 3197 почтовых отправлений о регистрации дронов (сейчас регистрация проходит только через почту). При этом отказано в постановке на учет только 31 беспилотнику. Остальные заявки рассматриваются.

Как ранее сообщал журналистам начальник управления безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров, сейчас в России порядка 500 тыс. дронов.

С 27 сентября беспилотники весом от 0,25 кг до 30 кг подлежат обязательному учету в Росавиации. Заявление нужно подать в десятидневный срок после покупки или ввоза дрона в страну.

Согласно действующему законодательству, за незаконный запуск дрона предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. рублей.