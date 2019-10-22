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Издатель журнала Forbes в России подал иск к "Сафмару" о защите репутации

Компания просит признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, содержащиеся в официальном заявлении группы "Сафмар", которое она распространила 11 октября
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Компания "АС РУС Медиа", издающая русскую версию журнала Forbes, подала иск о защите деловой репутации на группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Об этом во вторник сообщается на сайте журнала.

"Компания "АС РУС Медиа", издающая журнал Forbes в России, 22 октября подала в Арбитражный суд Москвы иск к группе "Сафмар" Михаила Гуцериева. В иске компания просит признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию "Forbes Россия" сведения, содержащиеся в официальном заявлении группы "Сафмар", которое она распространила 11 октября", - говорится в сообщении.

11 октября на сайте журнала со ссылкой на источники была опубликована статья, в которой сообщалось, что совокупный долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым и его родственниками, достиг почти 1 трлн рублей. После этого группа "Сафмар" сообщила, что оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации, сочтя приведенные в статье данные "ложью и дискредитацией группы" и заявив о прекращении любых контактов с Forbes.

На прошлой неделе директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман сообщил ТАСС о намерении подать иск к "Сафмару".

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