Поезд с новыми плацкартными вагонами может совершить первый рейс до конца года

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Поставки первой партии плацкартных вагонов с новым интерьером для Федеральной пассажирской компании (ФПК) планируется начать на следующей неделе. Выйти в первый рейс поезда с новыми вагонами могут в конце ноября, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Александр Лошманов в кулуарах форума Россия - Африка.

"Первые (новые - прим. ТАСС) плацкартные вагоны мы передаем (ФПК - прим. ТАСС) в этом месяце, на следующей неделе передаем первую партию вагонов. В ноябре они будут сформированы с ранее поставленными купейными вагонами, в ноябре мы поставляем новый штабной вагон, - сказал он. - До конца года, по информации от ФПК, будет совершен (первый) рейс".

Как сообщал ТАСС ранее, в каждом двухсцепном плацкартном вагоне есть душевая кабина, кофемашина, холодильник, микроволновая печь, вендинговые аппараты, чайные витрины, раздельный сбор мусора, пурифайеры с питьевой водой. В вагонах используются герметизированные межвагонные переходы, которые позволяют создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума.

В апреле 2019 года ТМХ представил новые вагоны купе. В них также есть микроволновки и душ. Купе оборудованы откидными столиками, индивидуальными сейфами, регуляторами температуры, персональными светильниками, розетками на 220 В и разъемами USB. Пассажирам доступен скоростной Wi-Fi.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.

ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

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