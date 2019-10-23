Кудрин считает, что в бюджете России на 2020 год не хватает стимулов для роста экономики

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в бюджете РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на хватает стимулов для экономического роста. Об этом он написал в среду в своем Twitter .

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"Госдума приняла в первом чтении бюджет на три года. Беспокоит, что в нем недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, дополнительные деньги на нацпроекты, но за три года структура бюджета практически не меняется", - написал он.

Кудрин напомнил, что первый раз задачу бюджетного маневра в пользу образования, здравоохранения ставили 11 лет назад, когда хотели поднять до 5% ВВП по каждой сфере. "Это было бы сравнимо с расходами развитых стран, - отметил он. - Сейчас эти расходы ниже, чем в 2008 году. В трехлетнем бюджете этого маневра снова не видим".

"Все больше индикаторов говорит, что темпы роста экономики будут ниже официального прогноза: инвестиции в первом полугодии выросли на 0,6%, рост инвестимпорта по году ожидается 0,2%, выпуск инвестпродукции сокращается, индекс PMI (индекс деловой активности) - самый низкий за 10 лет", - добавил глава Счетной палаты.