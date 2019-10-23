Все лидеры стран Африки на встрече с Путиным подняли вопрос сотрудничества в мирном атоме

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Все лидеры африканских государств, встретившиеся с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита Россия - Африка, выразили готовность сотрудничать с Москвой в развитии атомных технологий в мирных целях. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в рамках деловой программы форума Россия - Африка.

"Я имел честь сегодня принимать участие в нескольких встречах президента Путина с лидерами африканских государств, расположенных в разных частях континента. На всех встречах стоял вопрос по развитию нашего сотрудничества в сфере использования мирного атома, атомной энергетики в мирных целях", - сказал он.

Лихачев отметил, что Росатом с рядом стран африканского континента вышел на "реальные контракты", с рядом - подписаны межправительственные соглашения.

"Где-то мы лишь ведем переговоры и определяем сферы сотрудничества. Но могу сказать, что треть стран африканского континента - это страны, с которыми у нас полностью сформирована нормативная база, половина [стран Африки] примерно - активно обсуждает и имеет с нами вполне себе конкретные, подписанные контракты, в том числе совместные проекты, оставшаяся часть стран - мы находимся в договоренностях и, надеюсь, что все-таки мы их организуем", - добавил Лихачев.