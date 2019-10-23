Эфиопия планирует в течение 10 лет построить АЭС мощностью до 400 МВт

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Эфиопия планирует в течение 10 лет построить и запустить атомную электростанцию (АЭС) малой мощности - до 400 МВт, сообщил министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия Кума на экономическом форуме Россия - Африка.

"Хотелось бы, чтобы в течение 10 лет, как можно скорее, были запущены два блока [АЭС] по 200 МВт", - сказал он.

Ранее министр сообщал ТАСС, что Эфиопия планирует построить АЭС с участием Росатома.

Он также отмечал, что страна планирует определиться с проектами о совместной работе в ближайшее время. В частности, в течение 3-5 лет планирует построить исследовательский центр, после чего можно говорить о строительстве атомной станции.

Россия и Эфиопия подписали в ходе саммита Россия - Африка в среду межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.