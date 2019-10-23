Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Эфиопия планирует в течение 10 лет построить АЭС мощностью до 400 МВт

Ранее министр инноваций и технологий страны Гетахун Мекурия Кума сообщал, что Эфиопия планирует построить АЭС с участием Росатома

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Эфиопия планирует в течение 10 лет построить и запустить атомную электростанцию (АЭС) малой мощности - до 400 МВт, сообщил министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия Кума на экономическом форуме Россия - Африка.

"Хотелось бы, чтобы в течение 10 лет, как можно скорее, были запущены два блока [АЭС] по 200 МВт", - сказал он.

Ранее министр сообщал ТАСС, что Эфиопия планирует построить АЭС с участием Росатома.

Он также отмечал, что страна планирует определиться с проектами о совместной работе в ближайшее время. В частности, в течение 3-5 лет планирует построить исследовательский центр, после чего можно говорить о строительстве атомной станции.

Россия и Эфиопия подписали в ходе саммита Россия - Африка в среду межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Теги
ЭфиопияСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Интервью
Директор по экспорту "Группы ГАЗ" Леонид Долгов: Африка — драйвер развития автобизнеса
Леонид Долгов — о перспективах группы на африканском рынке и адаптации автомобилей к особенностям каждого региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС