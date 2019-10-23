Эфиопия хочет построить в стране двублочную АЭС с участием России

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Эфиопия рассматривает возможность строительства в стране с участием России атомной электростанции (АЭС), состоящей из двух блоков. Об этом сообщил ТАСС министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия Кума в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Мы рассматриваем два направления сотрудничества. Первое направление - это исследовательский реактор, изотопы, обучение наших инженеров, специалистов. Второе направление нашего сотрудничества - это строительство двух блоков атомной электростанции", - сказал он.

Кума отметил, что в качестве партнера по сотрудничеству в сфере мирного атома страна рассматривает только Россию. "Только Россия. Нам нравятся российские ядерные технологии", - заявил министр.

По его словам, Эфиопия намерена определиться с проектами в ближайшее время. В частности, в течение трех - пяти лет планируется построить исследовательский центр, после чего можно говорить о строительстве атомной станции.