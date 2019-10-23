Boeing хочет возобновить эксплуатацию 737 MAX в IV квартале

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Американская компания Boeing рассчитывает возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX до завершения текущего года и поэтапно увеличить их выпуск с 42 до 57 в месяц. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете компании за третий квартал 2019 года.

"Компания предполагает, что утверждение авиарегулятором возобновления эксплуатации 737 MAX начнется в четвертом квартале 2019 года, и будет постепенно увеличивать темп производства этих самолетов с 42 до 57 в месяц к концу 2020 года", - уточнила Boeing.

Выручка компании за квартал сократилась на 21%, до $19,98 млрд, а за девять месяцев текущего года - на 19%, до $58,648 млрд. Чистая прибыль за третий квартал снизилась на 51%, до $1,167 млрд, а за девять месяцев текущего года - на 95%, до $374 млн. Boeing назвал одной из причин спада показателей снижение темпов производства и поставок Boeing 737 MAX.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики заявили, что временно не будут использовать самолеты.