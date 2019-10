"Группа ГАЗ" может создать в Марокко хаб по выпуску автомобилей

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" рассматривает возможность организации в Марокко производственного хаба для выпуска автомобилей и поставок своей продукции в соседние страны, сообщил в интервью ТАСС директор по экспорту группы Леонид Долгов.

"Марокко имеет соглашения о свободной торговле со многими государствами. Продукт, собранный в Марокко с уровнем локализации 40%, может без пошлин экспортироваться в большинство стран Африки. В будущем Марокко может стать производственным хабом [группы] - площадкой, где может осуществляться сборка нашей автотехники и продажи продукции "Группы ГАЗ" в соседние страны. Но прежде чем инвестировать в производство, нам надо наладить систему продаж", - сказал Долгов.

В настоящее время группа активно занимается продвижением автотехники в Марокко. В стране уже начали продавать бортовые грузовики "Газель Next", сейчас идет сертификация фургонов, затем - микроавтобусов, автобуса "Вектор Next" и грузовика "Газон Next".

По словам Долгова, также "Группа ГАЗ" будет активизировать продажи автобусов в Нигерию, Эфиопию, Демократическую Республику Конго и Гану.