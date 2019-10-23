Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Группа ГАЗ" может создать в Марокко хаб по выпуску автомобилей

Директор по экспорту группы Леонид Долгов сообщил, что компания также будет активизировать продажи автобусов в Нигерию, Эфиопию, Демократическую Республику Конго и Гану

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" рассматривает возможность организации в Марокко производственного хаба для выпуска автомобилей и поставок своей продукции в соседние страны, сообщил в интервью ТАСС директор по экспорту группы Леонид Долгов.

"Марокко имеет соглашения о свободной торговле со многими государствами. Продукт, собранный в Марокко с уровнем локализации 40%, может без пошлин экспортироваться в большинство стран Африки. В будущем Марокко может стать производственным хабом [группы] - площадкой, где может осуществляться сборка нашей автотехники и продажи продукции "Группы ГАЗ" в соседние страны. Но прежде чем инвестировать в производство, нам надо наладить систему продаж", - сказал Долгов.

В настоящее время группа активно занимается продвижением автотехники в Марокко. В стране уже начали продавать бортовые грузовики "Газель Next", сейчас идет сертификация фургонов, затем - микроавтобусов, автобуса "Вектор Next" и грузовика "Газон Next".

По словам Долгова, также "Группа ГАЗ" будет активизировать продажи автобусов в Нигерию, Эфиопию, Демократическую Республику Конго и Гану.

Теги
РоссияМарокко
Реклама на ТАСС
Лукашенко: Россия не станет препятствовать поставкам нефти из Казахстана в Белоруссию
Президент Белоруссии заявил, что вопрос поставок нефти будет обсуждаться во время его визита в Казахстан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС