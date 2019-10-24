Якушев: российский индекс IQ городов синхронизируют с международными рейтингами

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Разрабатываемый в России индекс IQ городов планируется синхронизировать с международными рейтингами, а участие в его подготовке специалистов ООН-Хабитат (программа ООН по населенным пунктам) позволит использовать его за пределами РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на полях экономического форума и саммита Россия - Африка.

"Индекс IQ городов, который появится в уже в этом году, будет синхронизирован с международными рейтингами <...> Участие ООН-Хабитат в разработке индекса позволит сделать его по-настоящему международным, с тем, чтобы его можно было использовать для оценки городов за пределами России", - сказал министр.

Планируется, что индекс будет отражать, как в разных сферах жизни применяются новые технологии, и позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и внедрения решений "Умного города".

По словам Якушева, исполнительный директор ООН-Хабитат Маймунах Мохд Шариф заявила о готовности участия экспертов программы, нацеленной на повышение местного потенциала для эффективного городского управления, в составлении российского индекса. "Несмотря на то, что проекты в области формирования качественной городской среды в России стартовали давно и мы приобрели значительный опыт, которым можем поделиться с зарубежными коллегами, мы продолжаем совершенствовать наши подходы", - отметил министр.

Проект "Умный город"

Ведомственный проект Минстроя РФ "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим числом жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта.