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Титов: снижение административных барьеров помогло РФ подняться в рейтинге Doing Business

При этом бизнес-омбудсмен отметил, что рейтинг не учитывает уровень коррупционного давления на бизнес и статистику уголовного преследования предпринимателей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Снижение административных барьеров позволило России улучшить позицию в рейтинге Doing Business-2020. Такое мнение высказал в четверг ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Это говорит о том, что мы по многим позициям идем вперед, в том числе по административным процедурам", - сказал Титов.

При этом он отметил, что данный рейтинг не учитывает уровень коррупционного давления на бизнес и статистику уголовного преследования предпринимателей.

Первые два места рейтинга Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, заняли Новая Зеландия и Сингапур, на третьем находится Дания. Россия поднялась в рейтинге на 28-е место с 31-го в прошлом году.

Президент РФ Владимир Путин еще в майских указах 2012 года поставил задачу достижения 20-й строчки в этом рейтинге к 2018 году, однако пока России не удалось выполнить эту задачу. В 2012 году Россия находилась на 120-м месте в рейтинге Doing Business.

Для того, чтобы Россия вошла в топ-20 рейтинга Всемирного банка, "необходимо менять экономическую политику России", считает бизнес-омбудсмен.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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