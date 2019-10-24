Песков: решение ВС по амнистии капиталов не противоречит идее Путина на этот счет

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Возможность использования правоохранителями данных из деклараций бизнесменов, которые воспользовались механизмом амнистии капиталов, не противоречит самой идее президента РФ Владимира Путина, который предложил этот механизм. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Эта амнистия была инициативой президента, - отметил он. - В настоящий момент есть заключение суда, которое свидетельствует о том, что предпринятые действия [по использованию данных из декларации правоохранителями] не идут вразрез с режимом и основными модальностями этой амнистии".

Само решение суда Песков комментировать не стал.