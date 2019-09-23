Титов назвал нарушением закона об амнистии капиталов дело совладельца компании "Усть-Луга"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает нарушением закона об амнистии капиталов возбуждение уголовного дела против совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита по материалам добровольной декларации сведений о зарубежных активах. Как сообщил ТАСС бизнес-омбудсмен, он попросит Генпрокуратуру проверить все уголовные дела, связанные с амнистией капиталов.

"На мой взгляд, в данном случае нарушен не только дух закона об амнистии капиталов (который общеизвестен), но и его буква. Валерию Израйлиту инкриминируют ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ. Эти статьи не значатся в том пункте статьи закона о добровольном декларировании активов и счетов, который гарантирует декларанту отсутствие уголовного преследования из-за сведений, указанных в декларации (если только дело по этим статьям не было возбуждено еще до подачи декларации)", - сказал Титов.

Также он отметил, что другие пункты той же самой статьи гласят, что сведения декларации не могут быть использованы ни в качестве основания для возбуждения уголовного дела, ни в качестве доказательства по нему. "Если только сам декларант не настаивает на их приобщении", - пояснил Титов.

"Некоторая целенаправленная "однобокость" суда в этой ситуации может очень плохо отразиться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну, которые ставились при разработке закона. Я бы назвал ее прямой угрозой реализации таких задач", - сказал бизнес-омбудсмен. Он подчеркнул, что "ситуацию срочно нужно прояснять". "В ближайшее время я попрошу председателя Верховного суда РФ инициировать заседание Пленума ВС для того, чтобы выпустить постановление с более детальной трактовкой закона. А к генеральному прокурору обращусь с просьбой провести проверку не только этого дела, но и вообще всех дел, связанных с амнистией капиталов", - сказал Титов.

В понедельник газета "Ведомости" сообщила, что материалы добровольной декларации сведений о зарубежных активах стали основой для обвинения Израйлита в выводе средств на развитие порта Усть-Луга по подложным документам. Как сообщила газета, сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали из переписки, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии. После разрешения суда на выемку декларации в ФНС сотрудники УФСБ получили ее в марте 2017 года.

Дело Израйлита

В феврале текущего года Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление о возврате прокурору уголовного дела в отношении Израйлита для устранения нарушений. В начале сентября прокуратура Петербурга утвердила новое обвинительное заключение в отношении предпринимателя.

Сотрудники ФСБ задержали Израйлита в декабре 2016 года. В уголовном деле речь идет о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. Следователи также указали, что бизнесмен имеет недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственников за границей, яхту и самолет в пользовании, обладает крупными финансовыми возможностями, имеет все условия для проживания за пределами РФ, а также возможность покинуть территорию России. Поэтому следствие с момента задержания всегда настаивало на содержании обвиняемого под стражей и с 2016 года. Израйлит находится в СИЗО.

ОАО "Компания "Усть-Луга" было создано в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике, в Лужской губе Финского залива, морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн т грузов в год. Строительство порта велось в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" на условиях государственно-частного партнерства.