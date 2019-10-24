Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силуанов назвал ожидаемым продвижение России в рейтинге Doing Business

Это свидетельствует о том, что "коллеги из Всемирного банка" тоже видят изменения, отметил первый вице-премьер
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Продвижение России рейтинге Всемирного банка Doing Business-2020 (оценивает условия ведения бизнеса в стране) с 31-го на 28-е место ожидаемо и сигнализирует о том, что Всемирный банк видит позитивные изменения в ведении бизнеса в России. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

На эту тему

"Это ожидаемо, мы не ослабляли работу по тому, чтобы сделать условия для нашего бизнеса более комфортными. Самое главное - не успехи в этом рейтинге, а то, как эти изменения должен почувствовать бизнес. Вот для нас самая главная задача", - сказал чиновник, комментируя продвижение России на три пункта в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

Силуанов подчеркнул, что продвижение в этом рейтинге свидетельствует о том, что "коллеги из Всемирного банка" тоже видят изменения.

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190.

Теги
Силуанов, Антон Германович
Реклама на ТАСС
"Роснефть" считает США единственным оставшимся на мировом рынке нефти регулятором
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС