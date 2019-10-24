Силуанов назвал ожидаемым продвижение России в рейтинге Doing Business

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Продвижение России рейтинге Всемирного банка Doing Business-2020 (оценивает условия ведения бизнеса в стране) с 31-го на 28-е место ожидаемо и сигнализирует о том, что Всемирный банк видит позитивные изменения в ведении бизнеса в России. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Это ожидаемо, мы не ослабляли работу по тому, чтобы сделать условия для нашего бизнеса более комфортными. Самое главное - не успехи в этом рейтинге, а то, как эти изменения должен почувствовать бизнес. Вот для нас самая главная задача", - сказал чиновник, комментируя продвижение России на три пункта в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

Силуанов подчеркнул, что продвижение в этом рейтинге свидетельствует о том, что "коллеги из Всемирного банка" тоже видят изменения.

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190.