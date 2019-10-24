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Матвиенко назвала большим достижением продвижение России в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на 28-е место

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает огромным достижением перемещение России на 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, хотя "еще есть, куда стремиться". Об этом она сообщила в четверг в ходе парламентских слушаний.

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 ("Ведение бизнеса - 2020"), который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190.

"Это огромное достижение страны, на самом деле, мы даже недооцениваем. Всех: и правительства в первую очередь, и министерств, ведомств. У нас есть еще, куда стремиться", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях.

В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России. Так, было ускорено подключение предприятий к системе электроснабжения, в том числе за счет создания специализированных отделов по подключению по принципу "единого окна". Также РФ усилила защиту миноритарных инвесторов, потребовав большей корпоративной прозрачности, и упростила налоговые условия за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость. Позитивное влияние на упрощение налогового учета оказало и дальнейшее совершенствование программного обеспечения предприятий 1C, считает Всемирный банк.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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