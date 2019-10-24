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Instagram перестанет использовать фильтры с эффектом пластической хирургии

По данным The Times, эту меру приняли для снижения негативного воздействия на психическое здоровье пользователей

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram запретит использование фильтров для обработки фотографий, создающих эффект пластической хирургии. Данная мера, как сообщает газета The Times, принята в целях снижения негативного воздействия на психическое здоровье пользователей.

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В августе Instagram выпустил набор масок, которые позволяют улучшить внешний вид человека. Речь, в частности, идет о таких инструментах, как Plastica и FixMe. С их помощью пользователь может изменить фотографию буквально до неузнаваемости, применив визуальные эффекты подтяжки лица, увеличения губ, корректировки формы бровей и носа. Таким образом использование данных фильтров приводит к таким же результатам, что и вмешательство косметического хирурга.

Представители Instagram пообещали удалить все маски, которые имитируют эффекты пластической операции, и отказаться от использования подобного рода инструментов в дальнейшем. "Мы проводим пересмотр нашей политики - мы хотим, чтобы наши фильтры вызывали у людей только положительные эмоции", - подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном Instagram. Среди причин данного решения соцсеть назвала тот факт, что инструменты, меняющие внешность, могут способствовать снижению самооценки пользователей и искажению восприятия своего собственного внешнего вида.

В свою очередь разработчик FixMe Дэниэл Муни, как указывает The Times, утверждает, что первоначально фильтр создавался для того, чтобы продемонстрировать отрицательное отношение к вмешательству пластического хирурга. "FixMe должен был быть только критикой пластической хирургии, показывая, насколько "малопривлекательным" является сам процесс [изменения внешности], сопровождающийся отметинами и синяками", - отметил Муни. По его мнению, "до тех пор, пока некоторые из наиболее популярных аккаунтов в Instagram продолжат вести люди с радикально "усовершенствованной" хирургическим путем внешностью, удаление такого рода фильтров не приведет к резкому изменению ситуации".

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