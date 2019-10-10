Сходим ли мы с ума из-за смартфонов? Как они влияют на наше психическое здоровье

Мы часами скроллим ленты соцсетей с фотографиями людей, которые, как нам кажется, добиваются большего успеха и живут интереснее. Пренебрегаем сном, чтобы "залипать" в YouTube. Даже не пробуем вспомнить название фильма, а сразу ищем его в Google. И не пытаемся разобраться с маршрутом и запомнить дорогу, а идем по навигатору. Наши дети часто получают в руки планшет или смартфон в два-три года. Как все это влияет на психическое здоровье и мыслительные способности? Собрали тезисы из исследований на эту тему. Давать ли трехлетнему ребенку планшет? А пятилетнему? Планшет или смартфон в руках дошкольника, а тем более первоклассника уже никого не удивляет. Еще в начальной школе учителя часто создают для класса группы в соцсетях или чаты в мессенджерах, куда выкладывают фото с экскурсий или учебные материалы. В это время в западной прессе регулярно встречаются истории о сотрудниках Кремниевой долины, которые не разрешают детям пользоваться гаджетами и отдают их в школы, где экраны запрещены до определенного возраста. Даже Стив Джобс, основатель Apple, рассказывал, что ограничивает детей в использовании девайсов.

Группа ученых из Канады выяснила, что чем больше времени дети в возрасте от двух до трех лет проводят перед экраном (речь об экранном времени в целом — просмотре телевизора, играх на планшете или смартфоне ), тем хуже развиваются к пяти годам. Исследователи изучили данные о 2441 ребенке. Сначала они опрашивали родителей о том, сколько времени их дети проводят с девайсами, а затем проводили комплексное психологическое тестирование. Выяснилось, что каждый дополнительный час в день перед экраном, снижает результаты тестирования на 6–8%. Причем эффект проявляется не сразу, а через год-три. Дети, много сидевшие с гаджетами в два года, хуже справлялись с заданиями в трехлетнем возрасте. А те, кто засиживался с ними в три года, хуже справились с тестами в пять лет. Справедливости ради, работа приводится с оговорками, что ученые не делили контент на полезный и не полезный. Они брали в расчет только экранное время, не учитывая, что потребляет ребенок — развивающие игры или просто развлечения. Сколько часов ребенок проводит с планшетом или у телевизора сообщали родители — они могли завышать или занижать показатели. И есть другое исследование, которое показывает, что оценки детей и само по себе экранное время — не связаны. Важно, во что вовлечен ребенок. Пассивный просмотр телепередач связан с ухудшением оценок в школе, а также лингвистических и математических способностей. Видеоигры мешают концентрироваться на учебе и тоже связаны со снижением академической успеваемости. В пользу школ, ограничивающих детей в использовании гаджетов, говорит исследование, где авторы выяснили, что информация лучше запоминается, когда вы читаете ее с бумажного листа. В эксперименте участвовали 72 ученика десятых классов школ в Норвегии. Их разделили на две группы. В одной участники читали два текста по 1400–2000 слов в печатном виде. В другой — на компьютере. Те, кто читал с бумаги, запомнили больше деталей. Дело в том, что чтение с листа дает не только визуальный, но еще и сенсорный опыт, делают выводы авторы, это помогает запоминать лучше. Если вы перечитываете несколько раз текст на экране компьютера, то знайте, что, вероятнее всего, быстрее все усвоите, прочитав с бумаги. Также "плюсует" школам без гаджетов исследование Калифорнийского университета. Тут речь, правда, об эмоциональной сфере, а не о математических способностях. У десятилетних детей, которые провели пять дней на природе без доступа к гаджетам, наблюдалось улучшение эмпатии — способности считывать эмоции людей как в реальной жизни, так в видеозаписи. Дети, которые не лишались смартфонов, не показали таких улучшений.

Сколько ребенку можно пользоваться смартфоном или планшетом? Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не давать детям гаджеты до двух лет, а вместо этого читать книги или рассказывать сказки. Смотреть видео и играть на планшете или смартфоне можно после трех лет, но не больше часа в день. Эти советы связаны не с рисками для психического развития, а с потребностями в физической активности, сне и отдыхе. Продолжение

Окей, Google. Подумай вместо меня Еще 20 лет назад интернет был не в каждом доме, а поисковики мало что умели. Если мы хотели рассказать друзьям про полузабытый фильм, приходилось напрягаться и вспоминать название. Сегодня мы часто не пытаемся думать, а сразу ищем в Google. Одно из самых известных исследований на тему того, как поисковики влияют на наше мышление и память, было опубликовано в журнале Science. Эта работа подарила нам термин "эффект Google". Участники эксперимента должны были запоминать информацию с разными вводными — ту, к которой потом будет доступ, и ту, что потом нельзя будет узнать. Выяснилось, если испытуемый знал, что данные он сможет найти онлайн, то запоминал их хуже, чем если считал, что информация удалена.

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В этом исследовании не делается вывод, что люди теряют способность запоминать. Речь только об изменении мышления — теперь мы просто не заморачиваемся. Информация, которая раньше хранилась в голове, отдана на аутсорсинг подрядчику — поисковому сайту. Причем ученые в Йельском университете выяснили, что люди плохо разделяют, что знают они, а что знает интернет. Те, кто часто используют Google, склонны считать, что они умнее, чем есть на самом деле. "Эффект Google" может "подкачать" вашу уверенность в своих умственных способностях. Но он же отнимет у вас приятные воспоминания. Участников исследования Университета Фэрфилда отправили в музей и там разделили на две группы. Первые должны были фотографировать каждый экспонат. Вторые — просто наблюдать. В результате те, кто снимал, запомнили меньше экспонатов и деталей, чем те, кто смотрел. Вспомните об этом, когда поймаете себя на том, что во время экскурсии в новом городе уже сделали сотню фото. Дело в том, что мы невнимательны к тому, что окружает нас, когда сосредоточены на одной задаче. Сервисы-помощники "забирают" столько внимания пользователя, что у него не остается ресурсов на то, чтобы замечать все вокруг. "Наше исследование показало бы, что когда мы сосредоточены на том, чтобы следить за маршрутом по навигатору, с большой вероятностью мы не заметим другие опасности вокруг нас на дороге — приближающийся мотоцикл или пешехода. Даже если мы смотрим, куда идем", — обьясняет профессор Нилли Лави из Калифорнийского университета. Мы всегда помним о смартфоне

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Это исследование ученых из Техасского университета показывает, что концентрация внимания снижается, даже если смартфон выключен, но находится в пределах досягаемости. В эксперименте участвовали 800 студентов. Их попросили пройти серию тестов за компьютерами. Эти тесты измеряли познавательные способности, а именно — способности хранить и обрабатывать информацию, и требовали высокой концентраии. Участников разделили на группы. Первые должны были перевести смартфон в беззвучный режим и положить на стол. Вторые — положить его в карман или в сумку. Третьи — отнести в другую комнату. В итоге участники, у которых телефоны лежали в другой комнате, справились с тестами значительно лучше, чем те, кто держал их на столах. И немного лучше, чем испытуемые, которые положили гаджеты в карман или в сумку. Простое присутствие смартфона снижает концентрацию и когнитивные способности, даже когда люди думают, что уделяют все внимание задаче. "Вы сознательно не думаете о смартфоне, но этот процесс, когда вы заставляете себя не думать о чем-то, "забирает" у вас часть ограниченных когнитивных ресурсов. Это утечка мозгов", — говорит Адриан Уорд, соавтор исследования. Смартфоны вызывают депрессию? Или они утешают людей? Люди с депрессией много пользуются гаджетами, судя по выводам в многочисленных исследованиях о связи психических заболеваний с цифровой зависимостью. Но мало выявить связь, важно понять: что первично? Кто-то не в порядке и поэтому полдня проводит в интернете? Или же этот кто-то не в порядке из-за влияния гаджета?

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Здесь исследователи выяснили, что у подростков 14–17 лет, проводивших со смартфонами больше семи часов в день, чаще проявлялись депрессия и тревожность, чем у сверстников, использовавших их менее часа в день. Дети, "зависавшие" полдня в смартфонах, труднее находили общий язык с ровесниками. Уточнялось, что соцсети негативнее влияют на психическое здоровье девочек. Однако Эндрю Прзибильски, психолог, исследователь цифрового здоровья, проанализировал данные в этом исследовании и раскритиковал его. Он выяснил, что, "основываясь на том же наборе данных, употребление в пищу картофеля вызывает симптомы депрессии с такой же частотой, как и использование соцсетей, а прослушивание музыки — в 13 раз чаще". Исследования на тему "что было первым", вправду, далеко не так многочисленны. Существующей базы пока недостаточно, чтобы однозначно ответить на этот вопрос. Но вот ученые из Аризонского университета задались целью выяснить, что приходит раньше — депрессия или цифровая зависимость? Выбрали 346 респондентов в возрасте от 18 до 20 лет, объяснив это тем, что "поздние подростки", которые выросли на смартфонах, могут быть релевантной группой. Эксперты пришли к выводу, что, скорее, цифровая зависимость первична. "Зависимость от смартфона предсказывает последующие симптомы депрессии, — говорит руководитель исследовательской группы Мэттью Лапьер. — Люди слишком привязаны к нему. Тревожатся, если его нет под рукой, и используют в ущерб своей повседневной жизни". Соцсети и стресс. Что делает нас грустными Американская академия педиатрии в 2011 году назвала "фейсбук-депрессией" явление, когда дети и подростки проводят много времени в соцсетях, из-за чего у них проявляются симптомы депрессии. Термин не претендовал на то, чтобы называться медицинским. Скорее, включал в себя описание неудовлетворенности жизнью.

Эксперты из Университета Ланкастера Дэвид Бейкер и доктор Гильермо Перез Альгорта изучили исследования, проведенные в 14 странах с 35 тыс. участниками в возрасте от 15 до 88 лет, чтобы понять причины появления этого состояния. И выяснили, что главным образом нам вредит процесс сравнивания себя с другими не в свою пользу. Люди испытывают неудовлетворенность собой и начинают слишком много размышлять, у них появляются навязчивые мысли. Больше всего нам вредят: зависть при просмотре чужих постов; принятие в "друзья" бывших партнеров; сравнения не в свою пользу; частые негативные размышления на странице. Согласно этим выводам, женщины и люди с невротическим складом личности более склонны к тому, что назвали "фейсбук-депрессией". Но уточняется, что онлайн-активность может и помочь людям с реальной депрессией, если они используют соцсети для получения социальной поддержки. Австралийские исследователи предложили участникам эксперимента — 138 активным пользователям — отказаться от Facebook на пять дней. Их целью было выяснить, уменьшится ли их уровень стресса. Испытуемых поделили на две группы — одни ушли на пятидневный "фейсбук-детокс", вторые продолжили пользоваться соцсетью как прежде. Самочувствие и уровень кортизола в слюне испытуемых измерялись до и после опыта. В результате у тех, кто отказался от соцсети, снизился гормон стресса, чего не произошло у тех, кто не менял пользовательские привычки. При этом люди из первой группы были недовольны выпавшей им ролью и ощущали себя изолированными от общества. Почему мы так много сидим в соцсетях?

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Это не соцсети научили нас сравнивать себя с другими людьми и тревожиться на тему "все лучше меня" — так люди делали всегда. Не соцсети подсадили нас на плохие новости — нам всегда было интересно то, что вызывает сильные эмоции. Но популярные сервисы устроены так, чтобы "затягивать" нас с головой. В результате мы часами рассматриваем "более успешных людей" и читаем плохие новости. То есть устраиваем себе передозировку тем, что повышает наш уровень стресса. А еще мы недосыпаем из-за социальных медиа. Снижение количества часов сна — это их главная негативная черта (по данным Национального фонда сна США, мы должны спать не меньше семи часов в сутки), говорится в последнем докладе аналитика Мэри Микер. С каждым годом все меньше людей думает, что интернет — добро для общества (70% — в 2018 году, а четыре года назад было 88%). Но парадоксально — мы все больше времени проводим в Сети. Рядовой американец уже тратит на интернет 6,3 часа в день. Кажется, сайты приблизились к совершенству в том, чтобы постоянно держать пользователей онлайн. Вместе с этим появляется больше историй о разработчиках технологических компаний, которые критикуют площадки за то, что они "подсаживают" на себя пользователей. Бывший сотрудник Google и Facebook Джастин Розенштерн купил новый iPhone и поручил своему помощнику настроить функцию родительского контроля, чтобы предотвратить загрузку любых приложений. Розерштерн — создатель кнопки "лайк" в Facebook. Сегодня он сравнивает лайки со вспышками псевдоудовольствия, которые железно держат людей в соцсетях. Кстати, на волне общественного осознания этой проблемы Facebook и Instagram начали тестировать "скрытие лайков".

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