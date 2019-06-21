Что отнимает радость? Мегаполис? Интернет? Зависть? Отвечает автор книги о датском счастье

Майк Викинг, автор книги "Хюгге. Секрет датского счастья", — о том, сделает ли нас счастливее четырехдневная рабочая неделя? А безусловный доход — когда деньги платят просто так?

Майк Викинг Петерсон, автор бестселлера "Хюгге. Секрет датского счастья" и основатель датского Института исследования счастья, выступил на московском форуме социальных инноваций регионов и после этого рассказал ТАСС, какие действия отнимают у нас радость жизни, можно ли быть счастливым, если вы живете в мегаполисе и проводите больше шести часов в соцсетях, и каким должно быть государство, чтобы люди чувствовали себя хорошо. О сокращении рабочей недели Сейчас часто обсуждается сокращение рабочей недели — предполагается, что в будущем мы, благодаря развитию технологий, сможем работать меньше за те же деньги. На самом деле это сложный вопрос. Кого-то сокращение рабочей недели сделает более счастливым, правда. Многим людям тяжело балансировать между работой, семьей, покупкой продуктов. Но для многих это не так. Я, например, люблю свою работу — мне интересен рабочий процесс. Я бы не стал счастливее, если бы работал не 40 часов, а 30 часов в неделю. Несколько лет назад в США опросили 900 американок — им нужно было вспомнить, чем они занимались в прошлый день. Получилось 14 видов деятельности, и респондентки оценивали занятия с позиции — что им принесло удовольствие, а что, наоборот, было неприятным. Опрос показал, что самые приятное — это время, проведенное с семьей и друзьями, вкусная еда, секс, а самое неприятное — путь с работы и на работу, общение с начальством. Я бы, исходя из этого, посоветовал один день в неделю работать из дома, а не тратить время на дорогу в офис. О безусловном базовом доходе

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Я наблюдал за экспериментом в Финляндии, когда 2 тыс. людей получили универсальный базовый доход. Его целью было понять, что будут делать люди, которые получат эти деньги: станут ли они устраиваться на интересную работу, открывать собственное дело. В результате маленький процент людей, получивших эту возможность, распорядились ей так. У людей, участвовавших в эксперименте, действительно повысился уровень счастья, удовлетворенности жизнью. Но важно понимать, что если одни группы населения будут получать универсальный базовый доход, а другие — нет, то вторые будут чувствовать себя обиженными, обделенными. Мы по природе устроены так, что постоянно сравниваем себя с другими людьми. Если я получаю 500 евро в месяц, то моя удовлетворенность этой зарплатой зависит от того, сколько получает мой друг, 400 или 600 евро. О стремлении жить в мегаполисе

В мегаполисах люди находятся в условиях жесткой конкуренции, тратят много времени на работу, на дорогу, поэтому постоянно испытывают стресс. Исследования на эту тему проводились в Копенгагене, Лондоне и Торонто, ученые пытались понять, действительно ли однозначно мегаполисы влияют на уровень счастья. Да, мегаполисы создают лишние проблемы, но люди, которые решаются приехать в большой город, амбициозны по своей природе. Они не бывают удовлетворены результатом, где бы они ни находились, и им всегда нужны большие возможности. Им нужен большой город, хотя он приносит стресс. Шесть действий, которые сделают вас счастливее В наших исследованиях мы выделяем вещи, которые делают людей счастливее. Очень полезно бывать на природе — отправиться на прогулку в парк или поход в лес. Очень полезно заниматься спортом, который вовлекает вас полностью, не оставляя место для мыслей о насущных проблемах, — футбол, теннис, танцы. Важно прекратить сравнивать себя с другими людьми — вы всегда найдете тех, кто лучше и успешнее вас. Найдите способ сократить время на дорогу до работы и с работы. И найдите значимое занятие — то, что вызывает у вас неподдельный интерес. Универсальный совет — делать что-то активное, значимое, и делать это вместе с другими людьми. О гаджетах и интернете

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Современный человек проводит в интернете больше шести часов? Я не считал, сколько я пользуюсь приложениями в мобильном, но очень много: я слушаю радио, учу языки, общаюсь с людьми — не просто пролистываю их фото в соцсетях, чтобы понять, насколько они лучше меня, а действительно общаюсь. Счастье зависит от того, что вы делаете, а не насколько долго. Вы можете шесть-семь часов в день читать книгу, а не пользоваться интернетом, но ваше состояние зависит от того, что это за книга. Мне нравится ставить перед собой какую-то амбициозную цель и идти к ней маленькими шагами, я использую приложения, чтобы выучить новый язык. Кто-то может писать книгу и проводить в интернете много времени. Я советую общаться с людьми в Сети, участвовать в сообществах — это принесет вам удовольствие. Важно строить отношения, один из лучших показателей счастья — удовлетворены ли мы нашими отношениями. Одиночество — это то, что мешает быть счастливыми. Каким должно быть государство, чтобы люди были счастливы Государству стоит обращаться к всемирному докладу о счастье ООН, который основывается на шести параметрах.

Что такое Всемирный доклад о счастье? С 2012 года ООН публикует Всемирный доклад о счастье, в котором оценивается, насколько счастливыми чувствуют себя люди в 156 странах мира. Дания регулярно занимает первое место в рейтинге. В докладе 2018 года в первой тройке — Финляндия, Норвегия, Дания. Россия — на 59-м месте. Продолжение