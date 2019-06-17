Что люди стали чаще делать в интернете? В чем видят проблемы? Главные тренды года

Аналитик Мэри Микер опубликовала ежегодный доклад о трендах в Сети. ТАСС выбрал те, которые рассказывают о поведении людей и проблемах общества

Интернет-аналитик Мэри Микер представила свой ежегодный доклад о главных трендах интернет-рынка, по данным за 2018 год. Этот доклад занимает 333 слайда, мы выбрали самые значимые факты и изменения, касающиеся общества. Больше половины населения мира — в интернете

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В прошлом году доля пользователей интернета составила около 51% населения планеты — в Сеть выходит 3,8 млрд человек. Рост за год — всего 6%. Более половины всех потребителей — 53% — живут в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Большая часть из них — в Китае, где нет Google, Facebook, Instagram и многих других площадок, ставших самыми популярными во всем мире (в стране с 2003 года действует система "Золотой щит", которая фильтрует доступ пользователей к разным сайтам и интернет-услугам). Кроме Китая в топ-3 стран по числу пользователей — Индия и США. Россия на седьмом месте. Из прошлых докладов Микер видно, что рост новых пользователей замедлился. В 2017 году интернетом пользовались 49% населения, а глобальная аудитория выросла на 7%. В 2016 году — 46% населения, а рост аудитории — 12%. Меньше людей чувствует себя в безопасности в интернете Мэри Микер анализирует то, насколько комфортно и безопасно ощущают себя люди в интернете. В новом докладе Микер приводит следующие цифры и факты: 42% пользователей сталкивались в Сети с оскорблениями, 32% — с распространением слухов, 16% — с угрозами физической расправы.

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Носители экстремистских идей радикализируются на YouTube, социальные сети поощряют поляризацию политических взглядов. Исследование Микер говорит о том, что люди предпочитают негативные новости. А рекомендательные алгоритмы (они показывают то, что вам будет интересно, исходя из информации о вас и вашей истории просмотров), которые работают на всех популярных ресурсах, способствуют распространению такого контента. "Главная террористическая угроза в США — это люди, радикализированные разнообразными идеологиями, которые они почерпнули из интернета", — говорится в докладе. Площадки — Facebook, YouTube — пытаются сократить объемы такого контента с помощью модераторов, с каждым годом они нанимают все больше сотрудников для этой работы, но пока у них не получается решить эту проблему. Люди, согласно опросам, с каждым годом видят все больше проблем в интернете и начинают сомневаться в том, что Сеть — это добро. Микер приводит результаты опроса в 2014 и в 2019 году. Пользователям задавали вопрос: "Насколько хорошим вы находите интернет для себя и для общества?" В 2014 году 90% респондентов отвечали, что интернет — это добро конкретно для них, а 88% были уверены, что интернет — это добро для общества. В 2018 году 76% человек находили интернет "хорошим" для себя, и 70% считали, что интернет — это хорошо для общества. Люди "постоянно онлайн"...

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С каждым годом растет количество часов, которые в среднем обычный пользователь проводит в интернете. Сейчас, по данным Микер, рядовой американец проводит в Сети 6,3 часа в день. 26% человек оценивает свои отношения с Сетью, как "постоянно онлайн". Люди выходят в Сеть нескольких устройств, но больше всего со смартфонов. И 63% респондентов сказали, что пытаются ограничивать себя в мобильном серфинге. В докладе, созданном по итогам 2016 года, она сообщала, что взрослый американец в среднем пользуется Сетью 5,5 часов в день. В 2017 году люди тратили на интернет 5,9 часов. В презентации приводится сравнение с 2011 годом, когда пользователи "зависали" в интернете менее часа в день. Главная негативная черта социальных медиа, по данным доклада Микер, — снижение количества часов сна (а позитивная — это возможность выразить себя). Разные приложения и ресурсы помогают пользователям контролировать время, проводимое в интернете, к примеру, начисляют баллы или другие бонусы за оффлайн в ночное время. ... играют и смотрят видео Лучше всего эту тенденцию иллюстрирует тот факт, что более половины постов Twitter теперь включают сообщения с фотографиями, видео, хотя раньше эта площадка была только текстовой.

Число людей, который играют в интерактивные видеоигры, — 2,4 млрд человек во всем мире. Интерактивные игры, например, Fortnite, стали новыми соцсетями для определенных людей. Становится все больше людей, которые не играют в игры, но общаются и смотрят стримы геймеров. Активнее всего растет потребление контента на Instagram (речь не о фото, а о сторис) и YouTube. В США просмотр видео занимает 28% от всего времени просмотра (остальное приходится на телевизор). При этом короткие ролики в социальных сетях начинают выигрывать у YouTube. Из самых свежих трендов — нарастающая популярность подкастов. Сейчас в США 70 млн человек слушают подкасты. Четыре года назад их было вполовину меньше. ... и все чаще говорят с компьютером

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Микер отмечает быстрый рост рынка голосовых устройств и помощников. Колонки Amazon Echo установлены в 47 млн домах в США, этот показатель удвоился за год. Ранее ТАСС писал о том, что "умные" колонки, которые управляются голосом, растут темпами, которыми не росли смартфоны в начале 2010-х. По данным NPR и Edison Research, к концу 2017-го "умные" колонки появились у каждого шестого американца старше 18 лет. Рост — 128% за год. Половина владельцев "умных" колонок пользуется ими постоянно, две трети хотят иметь колонку в автомобиле. А почти 40%, уже приобретя ее, собираются купить еще одну, чтобы, например, собрать стереосистему. Интернет несвободен

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