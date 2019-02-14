Овершеринг, переписка с незнакомцами. Какие ошибки совершают ваши дети в интернете

Стоит ли проверять соцсети ребенка и читать его переписку? Запретить покупать в интернете или научить, как делать это безопасно? Что нужно рассказать о приватности и "взрослом" контенте?

Эксперты по кибербезопасности выделяют типичные ошибки, которые дети постоянно совершают в интернете. Они публикуют много личной информации, доверяют незнакомцам в соцсетях, чрезмерно увлекаются онлайн-играми, пренебрегают правилами кибергигиены. ТАСС — о том, что нужно объяснить ребенку, когда вы покупаете ему смартфон, и как правильно контролировать его отношения с гаджетами. Правило первое. Смартфон с трех лет — это нормально С какого возраста можно давать детям гаджеты? В "Лаборатории Касперского" считают, что ребенка нужно приучать к ним с трех-четырех лет, но под присмотром взрослых. "Можно показывать мультики на планшете или телефоне, давать играть в развивающие игры, — уточняет Андрей Сиденко, эксперт компании по детской безопасности в интернете. — Но если вы оставляете ребенка наедине с устройством, установите детский лаунчер — эта программа не даст зайти в настройки, удалить или установить приложения, а запускать сможет только программы, которые разрешили родители".

Сколько россиян обсуждают с детьми безопасность в интернете 45% россиян иногда общаются со своим ребенком по поводу онлайн-активности. Из тех, кто не обсуждает эту тему, 14% заявили, что просто не хотят. 6% сказали, что они не будут чувствовать себя комфортно. И 4% хотели бы, но их дети противятся этому. Источник: опрос AVG о цифровой независимости детей, 2018 год Продолжение

В шесть-семь лет у ребенка уже должен быть свой гаджет: смартфоны есть у большинства сверстников, учителя создают странички для класса во "ВКонтакте", общие чаты в мессенджерах, куда выкладывают домашние задания, туториалы, фотографии со школьных мероприятий. Стоит помочь ребенку завести собственную почту и заполнить страничку в соцсети. Правило второе. Расскажите про кибергигиену Дети пользуются сервисами и приложениями активнее, чем многие взрослые, но они слабы в понимании правил кибербезопасности.

Школьники ставят элементарные пароли, устанавливают приложения из неофициальных источников и не обращают внимания на то, какие данные разрешают им собирать, скачивают фильмы и музыку с сомнительных ресурсов, могут перейти по сомнительной ссылке от знакомого в мессенджере или скачать зараженный файл. "Объясните ребенку элементарные правила кибергигиены, — продолжает Андрей Сиденко. — Придумывать для аккаунтов сложные пароли и периодически менять их, не делиться большим количеством информации о себе, скачивать фильмы и программы только на известных ресурсах. Расскажите ребенку, с какими угрозами он может столкнуться, если не будет вести себя аккуратно". Правило третье. Объясните, что гаджеты — это не вся жизнь Школьники много времени проводят в гаджетах, четверть родителей, опрошенных исследователями "Лаборатории Касперского", говорят, что дети пользуются ими "все свободное время".

Каждый пятый родитель отмечает, что у его ребенка есть нехватка физической активности и/или ухудшение зрения. Обычно взрослые перестают контролировать то, сколько времени дети используют гаджеты, когда им исполняется 13–15 лет, а это неправильно. "У детей, независимо от возраста, должны быть правила использования гаджетов, — говорит Андрей Сиденко. — Можно определить ограничения по времени или месту — запретить, например, пользоваться смартфоном во время еды, разрешить играть в компьютерные игры только час или два в день, не сидеть с гаджетом после 22:00. Объясните, что чрезмерное использование гаджетов вредит здоровью. Ребенок должен понимать, что не стоит увлекаться соцсетями, а лучше отдавать предпочтение живому общению". Правило четвертое. Научите покупать в интернете Большинство родителей (57%) считают, что совершать покупки в интернете можно только по достижении 18 лет, по данным исследования QIWI и НАФИ "Дети и технологии".

Взрослые обычно не объясняют детям, как правильно пользоваться финансовыми сервисами. Но реальность такова, что большинство подростков (70%) покупают в интернет-магазинах или оплачивают какие-либо товары и услуги онлайн. У 42% детей есть личная банковская карта, не привязанная к счету родителей. Подростки, которые покупают товары в интернете, сталкиваются с традиционными киберугрозами. "Могут ввести данные банковской карты на подозрительном сайте", — приводит пример Андрей Сиденко. Или заказать в иностранном интернет-магазине товары, запрещенные к ввозу в Россию. К ним относятся, кроме некоторых лекарственных препаратов, еще и с виду безобидные устройства для негласного получения информации вроде флешек с функцией диктофона, очков со встроенной видеокамерой. Эксперты советуют не запрещать, а объяснить ребенку, как безопасно делать покупки в интернете. Кстати, почитать об этом подробнее можно здесь. Правило пятое. Расскажите о приватности "Еще одна из стандартных ошибок детей — овершеринг — излишняя открытость в соцсетях, — говорит Андрей Сиденко. — Дети охотно выкладывают море фотографий, ставят геометки, указывают в открытом доступе свой номер телефона или номер школы. Этой информацией могут воспользоваться мошенники. Не страшно, если ребенок выложит фото из зоопарка и сделает отметку, но постоянно знать, что и где он делает, должны только родители. По фотографиям из квартиры злоумышленники могут понять уровень благосостояния семьи, а по геотегам из отпуска — узнать, когда никого нет дома". Правило шестое. Объясните, как вести себя с незнакомцами "Дети зачастую не воспринимают интернет как пространство, в котором также есть опасности. Они спокойно добавляют в друзья в соцсетях незнакомцев и готовы встретиться с ними в реальной жизни", — продолжает Андрей Сиденко.

По данным опроса "Лаборатории Касперского", 70% детей в возрасте от 7 до 18 лет получают приглашения дружить от незнакомых людей. И 18% школьников получают приглашения от незнакомых взрослых. Каждый десятый школьник имел опыт встречи с людьми, с которыми познакомился в соцсетях. "Детям чаще рассказывают про опасности реального мира: "никуда не ходи с незнакомыми людьми, даже если они говорят, что знают родителей". Важно рассказывать, что это правило действует и в интернете, — добавляет Сиденко. — Здесь представиться другим человеком проще. Вдобавок дети доверчивы — ребята, которые не сталкивались с обманом, могут поверить мошенникам, присылающим сообщения, например, об огромных выигрышах". Правило седьмое. Научите, как противостоять кибербуллингу "Особенность кибербуллинга (оскорбления, угрозы в интернете) в том, что в отличие от буллинга в школе или во дворе он не прекращается, когда ребенок приходит домой, — говорит Андрей Сиденко. — Иногда обидчиками становятся не сверстники, а взрослые люди, с которыми дети знакомятся в Сети. Чаще с кибербуллингом сталкиваются подростки в возрасте 13–15 лет. При этом, по данным нашего опроса, 23% родителей вообще не заходят на страницу своего ребенка в соцсетях. А это значит, они могут и не подозревать о проблеме". Этот же опрос показывает, что каждый третий ребенок сталкивался с кибербуллингом, а именно: становился жертвой сам, видел, как становились жертвами другие дети, сам участвовал в травле или же слышал о таких случаях. "Расскажите ребенку, как действовать в такой ситуации, — предлагает Сиденко. — Добавить обидчиков в блэк-лист, пожаловаться администраторам соцсети, рассказать родителям, не отвечать на травлю". Правило восьмое. Не читайте переписку. Контролируйте иначе Треть родителей замечает что-то настораживающее в контенте, который их ребенок просматривает или слушает, по данным опроса "Лаборатории Касперского". На первом месте видео — они либо настораживают, либо не нравятся 22% родителей. Далее идут компьютерные игры — их отмечает каждый десятый родитель. Такой контент ребенок может не искать намеренно, а перейти на взрослый сайт, просто кликнув на баннер или на ссылку, присланную кем-либо в личных сообщениях.

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